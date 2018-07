Cina-Usa | surplus commerciale a 28 | 97mld

Cina - surplus con Usa vola a 28 - 97 mld : 7.10 Il surplus commerciale della Cina verso gli Usa ha toccato a giugno il record di 28,97 miliardi di dollari, malgrado la guerra dei dazi in corso, grazie a un rialzo di oltre 4 miliardi sui 24,58 miliardi di maggio. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'amministrazione generale delle dogane. Sia le importazioni sia le esportazioni con gli Stati Uniti sono salite nel primo semestre del 2018 su base annua, rispettivamente del 5,7% e del 4% ...

L'Alleanza Atlantica/ Con il duello Usa- Cina l'Europa è marginale : Un'alleanza politica, nella sua definizione più elementare, è una promessa di mutua assistenza - economica, militare - tra due o più soggetti sovrani. Ma cosa accade se i contraenti non hanno la stessa forza o ...

Nuovi dazi Usa contro la Cina per 200 mld dollari - ora si teme la risposta di Pechino. E le Borse vanno giù : L'escalation della guerra commerciale tra le due maggiori potenze economiche al mondo fa tremare i mercati finanziari: da Shanghai a Tokyo, fino a Francoforte e Londra, compresa Milano, le piazze ...

Dazi : lista Usa prodotti Cina da 200 mld : ANSA, - WASHINGTON, 11 LUG - L'amministrazione Trump ha messo a punto una lista di prodotti importati dalla Cina per un valore di 200 miliardi di dollari cui potranno essere imposti Dazi del 10%. Per ...

USA vs Cina / L'antipasto pericoloso della guerra dei dazi : Dopo la decisione degli Stati Uniti, e la risposta della CINA , si è accesa la guerra dei dazi , che potrebbe avere implicazioni con danni globali. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:06:00 GMT)SPILLO/ L'aiutino di Lega e M5s alla Francia (a danno dell'Italia), di A. RuffoFINANZA/ Il brutto scherzo che può arrivare dalla Germania, di G. Pennisi

