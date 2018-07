Cina | non stigmatizzare il concetto di mercato in cambio della tecnologia

Cina - 15enne partorisce per strada ma la nonna la costringe ad abbandonare il neonato : Al momento non pare essere arrivato alcun provvedimento della polizia ai danni di quella che si può definire come la peggior nonna del mondo.

“CuCina perché ti vuoi bene”. CuCinare sano e gustoso in oncologia - il libro per combattere la malnutrizione durante la malattia (e non solo) : Mangiare in modo salutare è un’esigenza di tutti, ma diventa fondamentale per chi si trova a combattere una malattia importante quale può essere un tumore. Un corretto stile alimentare diventa così un’arma in più per il paziente oncologico contro la malattia, in grado di implementare gli effetti positivi delle terapie e di migliorarne non solo la qualità della vita ma anche la prognosi. Nasce così Cucina perché ti vuoi bene. Cucinare sano e ...

Il buon cibo non mente - la cuCina Flexitariana : Qualche giorno fa passando in una delle vie di Roma ho letto sulle vetrine di un locale molto fashion “cucina Flexitariana”! Si, si, certo direte: «ma è dal 2017 che si vocifera di questa cucina!» io però non ne avevo mai sentito parlare. Passati i primi due minuti pensando a quale tipo di cucina potesse ispirarsi e pensando che fosse sicuramente una “nuova moda”, la mia gastro-curiosità mi ha spinto a sbirciare tra i vari siti proposti da ...

Australia - chi non vacCina i figli paga più tasse. Sulla salute pubblica non si bara : Come spesso accade quaggiù in Australia, le decisioni sono prese rapidamente e senza troppe discussioni, dando priorità al costo-beneficio e optando per ciò che viene ritenuto più importante per la maggioranza, piuttosto che per il singolo individuo. Per mantenere i benefici dell’assistenza fiscale di cui godono le famiglie in Australia, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e vaccinare i propri figli. Viene considerata una forma di ...

Cina-Germania : la liberazione dell'attivista democratica Liu Xia non è un disinteressato : È innegabile, però, che l'antagonismo del presidente Trump stia rendendo la politica europea, o almeno una parte di essa, più recettiva... La visita di Li a Berlino, e i colloqui di lunedì con Merkel,...

Calciomercato Guangzhou - Paulinho torna in Cina e salta ancora le vacanze : non si ferma da 3 stagioni! : Cina, Barça, Cina. Andata e ritorno no stop, con in mezzo un doblete da rivelazione del Barcellona e un Mondiale senza gloria. Paulinho è uno stakanovista, e in tre stagioni di calcio consecutive ...

Il pianeta si sta avviCinando al “picco produttivo di pesce”? Non ancora - dice uno studio della FAO : La produzione ittica mondiale continuerà ad espandersi nel prossimo decennio anche se la quantità di pesci catturati in natura si è stabilizzata e la crescita precedentemente esplosiva dell’acquacoltura sta rallentando, afferma un nuovo rapporto della FAO pubblicato oggi. L’ultima edizione del rapporto The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) riferisce che entro il 2030 la produzione combinata di pesca di cattura e ...

Vaccini - con l’autocertificazione si tutelano solo i genitori che non vacCinano i figli : di Andrea Taffi Ho votato il Movimento 5 stelle e l’ho fatto anche perché modificasse i provvedimenti del precedente governo. Quelli sbagliati, però, non quelli giusti. Finora mi era andata bene: la cancellazione della chiamata diretta dei docenti; le regole sui contratti a tempo determinato. Ora, però, le cose sono cambiate. In tema di vaccinazione, la ministra della Salute, Giulia Grillo, dà un piccolo ma decisivo assaggio del suo ...

Belgio trasCinato dai big - Brasile tradito dai leader : a che servono le stelle se non illuminano notti del genere? : Il Belgio supera 1-2 il Brasile nella seconda sfida dei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018: verde-oro traditi dai propri big, sono De Bruyne e compagni a fare la differenza Dopo la vittoria della Francia sull’Uruguay nella prima sfida dei quarti di finale, il programma dei Mondiali di Russia 2018 prosegue con la super sfida serale fra Belgio e Brasile. Nonostante i favori del pronostico, il Brasile torna a casa sconfitto per 1-2, ...

Guerra dazi Usa - Cina non farà deragliare Emergenti : La politica commerciale statunitense continua a confondere e distrarre i policymaker globali. I colloqui commerciali tra Pechino e Washington sono progrediti a sprazzi e bocconi. Parte del problema è ...

Dazi - la Cina non aspetta e rende subito operative le misure di ritorsione : Teleborsa, - Sono scattati all'alba i Dazi USA sui prodotti cinesi, ma anche Pechino non ha perso tempo , imponendo Dazi su moltissimi prodotti statunitensi. Lo ha confermato il ministero degli Esteri ...

