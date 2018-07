Cina | esplosione in un sito industriale | 19 morti e 12 feriti

C’è stata un’esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina : 19 persone sono morte e 12 sono ferite : C’è stata un’esplosione in un impianto chimico della regione dello Sichuan, nel sud-ovest della Cina: sono morte 19 persone e 12 sono ferite. Lo ha fatto sapere l’agenzia di stampa statale Xinhua, dicendo anche che le condizioni dei feriti sono The post C’è stata un’esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina: 19 persone sono morte e 12 sono ferite appeared first on Il Post.

Cina : esplosione in miniera di ferro - 11 morti e 2 dispersi : Grave incidente in una miniera di ferro di Benxi, in Cina, nella provincia nordorientale del Liaoning: il bilancio, ancora parziale, è di 11 vittime e 2 dispersi, mentre sono 23 i minatori tratti in salvo. L’incidente sarebbe stato causato dalla detonazione di esplosivo in fase di trasporto all’ingresso della miniera: l’onda d’urto ha danneggiato il pozzo principale profondo oltre mille metri, intrappolando in totale 25 ...

Cina - esplosione in una miniera di ferro : 11 morti e 2 dispersi : La tragedia è l'ultima di una lunga serie di incidenti nelle miniere cinesi che, malgrado i miglioramenti normativi su formazione e sicurezza, restano tra le più pericolose al mondo.