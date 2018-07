Cina | cresce oltre le attese la bilancia commerciale Record nel surplus con USA

Il futuro del pianeta dipende da come crescerà la Cina : È ufficialmente scattata la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, con dazi (per ora) di 34 miliardi di dollari, ma con la minaccia del Presidente Trump di arrivare a 500. Dazi che riguardano anche l'agroalimentare, un settore di grande importanza economica. E proprio in Italia, nei giorni scorsi, il ministro Salvini ha annunciato misure per bloccare le importazioni di riso asiatico e più generalmente di prodotti del cosiddetto ...

Cresce l'influenza della Cina sui mercati globali : Prezzi delle materie prime e valute Larry Hatheway, Responsabile delle soluzioni d'investimento e chief economist del gruppo di Gam, ritiene che come seconda maggiore economia al mondo, in base ad ...

Cina - la produzione industriale cresce meno delle attese : Teleborsa, - Continua la crescita, anche se in contrazione rispetto al mese precedente, nel 2018 per la produzione industriale cinese. A maggio, l'output è aumentato del 6,8%, evidenziando una ...

Cina - la produzione industriale cresce meno delle attese : Continua la crescita, anche se in contrazione rispetto al mese precedente, nel 2018 per la produzione industriale cinese. A maggio, l'output è aumentato del 6,8%, evidenziando una contrazione rispetto ...

La Cina è tornata : la domanda di gioielli in oro torna a crescere : Teleborsa, - Ci sono segni di ripresa del mercato della gioielleria in oro in Cina , il più grande mercato al mondo e rappresentativo di un terzo della domanda globale . Lo rivela l'ultimo report del ...

La Cina è tornata : la domanda di gioielli in oro torna a crescere : Ci sono segni di ripresa del mercato della gioielleria in oro in Cina , il più grande mercato al mondo e rappresentativo di un terzo della domanda globale . Lo rivela l'ultimo report del World Gold ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - tra l’impresa con la Cina e il ko col Giappone. Il gioco cresce ma la Final Six… : L’Italia ci ha consegnato una meravigliosa impresa sconfiggendo la Cina Campionessa Olimpica, il roboante 3-1 inflitto alla corazzata asiatica dalle azzurre ha un peso specifico importante nel lungo cammino che conduce ai Mondiali di ottobre. La nostra Nazionale ha fatto il botto a Hong Kong, ha letteralmente demolito Zhu Ting e compagne a casa loro con una prestazione da confezionare e che ha confermato tutte le capacità delle ragazze del ...

L’Inter punta a crescere in Cina : cerca un direttore per l’attività commerciale : L'Inter continua nel suo sviluppo in Cina: cerca un managing director per gestire l'attività commerciale sul territorio. L'articolo L’Inter punta a crescere in Cina: cerca un direttore per l’attività commerciale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.