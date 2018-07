Cina : a giugno balzo export - surplus commerciale a 41 - 61 mld dollari : Roma, 13 lug. (AdnKronos/dpa) – A giugno l’export cinese è cresciuto del previsto registrando un balzo, su base annua, dell’11,3% rispetto al previsto +9,5%. Crescita, invece, più contenuta per le importazioni che hanno avuto un aumento del 14,1% ben al di sotto delle stime che indicavano un +21,3%. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Amministrazione generale delle dogane cinese. Il surplus commerciale si ...

Cina : record nel surplus con Usa - a giugno 28 - 9 miliardi di dollari : È record a giugno per il surplus commerciale della Cina nei confronti degli Stati Uniti, che secondo i dati dell'Amministrazione generale delle Dogane diffusi oggi, è arrivato a quota 28,97 miliardi ...

Cina - l'inflazione risale timidamente a giugno : Inflazione ancora in calo in Cina nel mese di giugno . Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato una flessione mensile dello 0,1% dopo il -0,2% del mese precedente . Il dato ...

La cuCina del cuore/ Su Canale 5 il film con Danielle Panabaker (oggi - 27 giugno 2018) : La cucina del cuore, Canale 5: a partire dalle ore 16.30 andrà in onda il film diretto da Ron Oliver e con nel cast Danielle Panabaker, Shawn Roberts e Pascale Hutton (oggi, 27 giugno 2018)(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 05:37:00 GMT)

Festa Artusiana XXII Edizione - 23 giugno " 1 luglio 2018 - . Nell'anno del cibo la città Artusiana propone la "CuCina senza" : Un denso cartellone di oltre 50 spettacoli di Arte e Musica di Strada, nel quale l'intrattenimento itinerante si alterna allo spettacolo in postazione fissa, palco o pedana. Ogni sera spettacoli ...

MacGyver 2/ Anticipazioni episodi del 21 giugno : Halloween si avviCina ma... : MacGyver, le Anticipazioni e le informazioni utili della seconda stagione che ha preso il via la scorsa settimana: torna stasera su Rai2 con la seconda puntata (21 giugno 2018).(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:50:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 18 al 22 giugno 2018 : Wyatt e Katie scoperti - Steffy troppo viCina a Bill : Cari lettori, ecco a voi le anticipazioni italiane di Beautiful dal 18 al 22 giugno 2018: Brooke tornerà a casa definitivamente, escludendo ogni possibilità di perdonare Bill. A quest'ultimo, comunque, non mancherà l'appoggio di Steffy, mentre Wyatt vorrà convincere Liam a cancellare la registrazione della confessione del padre e stabilire una tregua, per il bene della famiglia. Steffy farà compagnia a Bill e gli offrirà la sua spalla su ...

Convegno sulla mediCina dello sport sabato 16 giugno : La scienza ci ha messo a disposizione degli elaborati che confermano come lo sport previene la malattia metabolica: ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari e soggetti in sovrappeso. Inoltre ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Cina (15 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi venerdì 15 giugno si gioca Italia-Cina, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Seoul (Corea del Sud) gli azzurri scendono in campo per conquistare una vittoria fondamentale in ottica qualificazione alla Final Six: la nostra Nazionale deve assolutamente imporsi contro la modesta formazione asiatica per restare in corsa e continuare a sognare l’accesso agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale. I ...

Casa - IMU e Tasi 2018 : si avviCina la scadenza del 18 giugno : Negli ultimi anni le regole per i pagamenti dell'IMU e della Tasi hanno subito notevoli cambiamenti; quest'anno invece sono rimaste le stesse. E' necessario però fare attenzione ad alcuni accorgimenti, a cominciare dalla scadenza ravvicinata, spostata al 18 giugno (che vale per entrambe le tasse). Un appuntamento che bisogna necessariamente rispettare, per non andare incontro a sanzioni anche severe. Le scadenze di IMU e Tasi 2018 Innanzitutto, ...

Ultime Notizie/ Di oggi - ultim'ora Soros : “Preoccupante viCinanza Italia a Russia” (3 giugno 2018) : Ultime Notizie di oggi, ultim'ora: parlano i nuovi Ministri. Festa della Repubblica Italiana. Ilona Staller pignorato il vitalizio da parlamentare. Motogp al Mugello. (3 giugno 2018).(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 21:23:00 GMT)

La versione bianca di OnePlus 6 in vendita in Cina dal 5 giugno : OnePlus ha confermato in via ufficiale che la versione completamente bianca di OnePlus 6 farà il suo esordio sul mercato martedì 5 giugno a 3.599 yuan L'articolo La versione bianca di OnePlus 6 in vendita in Cina dal 5 giugno proviene da TuttoAndroid.

LIVE Roland Garros 2018 - DIRETTA 1° giugno : Camila Giorgi ci prova con Stephens - sfide affasCinanti per Berrettini e Cecchinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di incontri al Roland Garros 2018. Oggi scatta il terzo turno e ci saranno ben tre italiani protagonisti. Camila Giorgi avrà l’onore di calcare il Philippe Chatrier, il Campo Centrale di Parigi, contro l’americana Sloane Stephens. Una sfida difficile ma alla portata dell’azzurra, che quest’anno ha già battuto la statunitense (ma su una superficie diversa) ...