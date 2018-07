Ci piace la tv del dolore | ma non vogliamo vedere quello vero

Frattura nel Pd aquilano - il segretario piacente convoca con urgenza gli organismi del partito cittadino : Avezzano. "La scissione nel gruppo consiliare dell'Aquila e l'uscita dal partito di importanti personalità è una ferita profonda per la comunità politica provinciale. Non si può derubricare il tutto ad una incomprensione né al fisiologico epilogo di una difficile convivenza. Se non si analizzano in modo compiuto le ragioni di una tale vicenda ...

Alessio non ha avuto scampo. Destino crudele : è morto a 42 anni facendo quello che più gli piaceva : Alessio, 42 anni, è morto sul colpo. Non ha avuto scampo e, Destino crudele, se ne è andato per sempre mentre faceva la cosa che lo faceva sentire più vivo: basejumping. Era un esperto, Alessio, originario di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Uno sportivo preparato. Ma domenica scorsa il terzo lancio dal pilone giallo, che è il costone più sporgente della Pietra di Bismantova, masso di 1.047 metri dell’Appennino reggiano, gli è ...

Mazda - Yamamoto : "Il piacere di guida è l'essenza della MX-5" : Continuare a costruire una forte identità di marca: è questo lobiettivo a lungo termine della Mazda, confermato alla fine dello scorso maggio da Masamichi Kogai, presidente e ceo della Casa giapponese. Fra i modelli più iconici del marchio figura certamente la MX-5, spider a due posti secchi per eccellenza: una vettura portabandiera della filosofia del marchio basata su leggerezza e piacere di guida diventata un mito fra gli appassionati ...

[L'intervista] A Landini piace il decreto Dignità del ministro Di Maio. "Ma ci sono due nodi da sciogliere subito" : Allo stesso tempo il precariato si combatte anche attraverso una politica industriale che faccia ripartire gli investimenti e crei lavoro. Mancano segnali sia sugli ammortizzatori sociali sia per ...

Calciomercato Napoli - piace Santiago Arias del PSV : pronta un'offerta da 15 milioni : Il Napoli mette gli occhi su Santiago Arias. L'esterno del PSV e della Colombia - ha giocato da titolare fino ai quarti di finale del Mondiale, persi contro l'Inghilterra ai rigori - piace alla ...

Chiusa un'altra casa del piacere a Ragusa : in via Picardi : Chiusa dalla Squadra Mobile di Ragusa la sesta casa del piacere del 2018 nell'ambito dell'operazione Alto Impatto. A prostituirsi due cubane.

Il Pd si riunisce ancora per non decidere : Martina segretario e congresso (a renziani piacendo) prima delle Europee : Non sono bastati gli infiniti rinvii e i tentativi di far rimarginare le ferite. Il Partito democratico uscito a brandelli dalle ultime elezioni si presenta alla tanto agognata Assemblea nazionale con le idee ancora più confuse di come è partito. Le strade, come previsto da statuto, sono due: convocare subito il congresso oppure eleggere un segretario con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, cioè 501 voti. E qui sta l’inghippo: il ...

Calciomercato Milan - individuato il sostituto di Suso in caso di cessione dello spagnolo : piace Domenico Berardi : Nell’affare che porterebbe Manuel Locatelli al Sassuolo, il Milan ha chiesto di inserire Domenico Berardi, ma si aspetta la cessione di Suso La sanzione dell’Uefa, l’attesa per il ricorso al TAS e una nuova stagione da cominciare. Situazione in fermento in casa Milan, con il mercato sempre in primo piano. LaPresse/Spada La società rossonera prosegue la caccia agli obiettivi indicati da Gattuso, tra cui anche Domenico ...

Dorothy e i massaggi 'a morsi' : «piace ai vip - anche a Sting». Ma la modella urla di dolore Video : Lei si chiama Dorothy Stein ed è una vera e propria celebrità sul web: lei sostiene di essere famosa tra i vip perché in tanti apprezzano la sua tecnica nei massaggi, in...

Lo scrigno del piacere. Un lusso per pochi : Desiderio e inibizione, intimità e pudore, spregiudicatezza e piacere estremo. La collezione del 15° Anniversario in edizione limitata di LELO è un set pazzesco: 12 oggetti cult racchiusi in uno scrigno. Anche il prezzo è per pochi: 2.500€ per la collezione in nero (solo 800 pezzi disponibili) e 10.000€ per la collezione in rosa (200 pezzi). La Anniversary Line – racconta l’azienda svedese – sintetizza tutto ciò che di ...

La Marina libica : "Ci piacerebbe che l'Italia ci fornisse delle vere motovedette" : Il portavoce della Marina libica, l'ammiraglio Ayob Amr Ghasem, ha confermato che la Libia sarebbe ben contenta di ricevere dall'Italia le altre 12 motovedette menzionate dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, cosi come dei gommoni. Il portavoce, in dichiarazioni all'ANSA, ha comunque lamentato ritardi nella consegna dei gommoni, promessi da tempo, e sottolineato i limiti delle loro capacità di impiego. Alla richiesta di un chiarimento ...

Faletti e il piacere del brivido in «breve» : Quelle storie brevi gli permettevano di cucire insieme 'paura e stupore' e lo facevano sentire vicino sia al mondo dei fumetti che a quello delle canzoni. L'ospite d'onore e Per conto terzi ora ...

ULISSE - IL piaceRE DELLA SCOPERTA/ Anticipazioni 30 giugno : alla scoperta del mare : ULISSE, il PIACERE DELLA scoperta torna in onda oggi, sabato 30 giugno, in prima serata su Raitre: Alberto Angela conduce un viaggio affascinante tra i segreti del mare.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:24:00 GMT)

Lazio - ancora un assalto al centro : piace Caleta-Car del Salisburgo : La Lazio attende Acerbi, ma lavora forte pure su Caleta-Car. Una partita che si gioca tutta in difesa. Dopo aver trovato la chiave giusta e chiuso l'affare-Berisha , oggi è il suo giorno, farà le ...