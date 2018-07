http://feedproxy.goo

: Chrome consuma più RAM per contrastare la falla di sicurezza Spectre: Sicurezza del browser… - giannifioreGF : Chrome consuma più RAM per contrastare la falla di sicurezza Spectre: Sicurezza del browser… - Sk4t : Consuma il 10% in più -

(Di venerdì 13 luglio 2018)del browser, è così che Google spiega l’aumento del consumo di RAM da parte di, già famoso per un utilizzo elevato dalla memoria ad accesso casuale. Questa volta però il motivo dell’aumento del consumo è dovuto ache insieme a Meltdown mette a rischio ladei PC.aumenta il consumo di RAM perNon c’è molto da fare, bisogna abituarsi al maggior consumo di RAM da parte di. In alcuni casi potrebbe non avere un effetto evidente sulla navigazione e gestione del PC, ma se il personal computer fatica già a gestire il browser di Google perché vecchiotto o a corto di RAM, la cosa potrebbe diventare problematica. In questo secondo caso non c’è molto da fare se non optare per una valida alternativa quale potrebbe essere Mozilla Firefox. Google ha dovuto mettere a punto correzioni per le vulnerabilità ...