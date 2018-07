Chiara Ferragni per l’addio al nubilato cambia look

Chiara Ferragni si tinge i capelli di rosa e posta la foto su Instagram : 'Pronta per Ibiza' : Chiara Ferragni cambia look. L'influencer più famosa del mondo ha abbandonato, per il momento, i suoi capelli biondi, scegliendo una tinta più colorata: nell'ultima foto postata su Instagram la fidanzata di Fedez ha i capelli rosa. ' Pronta per Ibiza ' ...

Chiara Ferragni mamma lavoratrice : «Soffro lontana da Leo - ma crescerà con l'idea di una mamma di grande valore» : mamma, moglie (tra poco) e grande lavoratrice. Chiara Ferragni non si è mai fermata nemmeno dopo la nascita di Leone, il figlio avuto con il rapper Fedez. Tutti e due sono molto impegnati e...

Chiara Ferragni e Fedez/ Le critiche per l’esposizione mediatica di Leone - lei : "La mia vita è cambiata..." : Chiara Ferragni e Fedez, tutto pronto per il matrimonio: la fashion blogger svela nuovi dettagli e racconta di volere altri figli aggiungendo come Leo le abbia cambiato la vita.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Chiedimi qualcosa : ‘Quanti chili hai preso in gravidanza?’ Chiara Ferragni risponde : Non ne abbiamo mai abbastanza di gossip sui vip. La loro vita, quando non è sbattuta in prima pagina dai paparazzi, è messa in piazza da loro stessi che raccontano vacanze, nuovi amori, letture, acquisti e chi più ne ha più ne metta. E da qualche giorno c’è un nuovo strumento con cui scandagliare la quotidianità dei personaggi pubblici: le domande dirette sulle Stories di Instagram. Il servizio si chiama Chiedimi qualcosa. La più attiva è ...

Chiara Ferragni - promuove il latte artificiale/ Il web si infuria e il post cancellato : “È illegale” : Chara Ferragni promuove su Instagram il latte artificiale. Un gesto che ha ricevuto numerose critiche anche perchè illegale in Italia. Così il post viene cancellato(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:11:00 GMT)

5 cose da sapere sull’addio al nubilato di Chiara Ferragni : Il matrimonio dell’anno (dopo quello di Meghan ed Harry, s’intende) si avvicina e intanto i due prossimi sposini, Fedez e Chiara Ferragni, hanno organizzato i loro addii al nubilato e celibato. Se in realtà del rapper non si ancora nulla (a forza di litigare con tutti, gli resterà qualcuno con cui fare “bisboccia”?), Chiara partirà per il suo il week end del 14 e 15 luglio. Dove, come, quando e con chi: ecco tutto quello che si sa, ...

