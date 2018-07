CHIARA FERRAGNI E FEDEZ Tutto sull’addio al nubilato | foto | capelli e paillettes rosa

Capelli rosa - giacche di paillettes e un hashtag ad hoc. CHIARA FERRAGNI sbarca a ibiza : Al via il weekend più divertente dell’estate di Chiara Ferragni. Come vi avevamo rivelato, la fashion blogger è sbarcata a ibiza in compagnia dei 19 amici più cari (sorelle Francesca e Valentina comprese). Ma prima si è concessa una piccola «follia»: la mamma di Leone, tre mesi, si è tinta i Capelli di rosa. Poi ha indossato una giacca di paillettes rosa (quella degli amici, invece, è azzurra) ed è salita a bordo di un aereo, direzione ...

CHIARA FERRAGNI svela di dettagli delle nozze con Fedez su Instagram : Chiara Ferragni esce allo scoperto e su Instagram svela i dettagli delle nozze con Fedez. La fashion blogger è pronta a giurare amore eterno al rapper con una cerimonia super romantica che si terrà il prossimo 1 settembre a Noto, in Sicilia. Sino ad oggi la coppia non aveva mai rivelato nulla riguardo il matrimonio, ma in queste ore Chiara Ferragni ha deciso di condividere la sua gioia e l’attesa con i follower. “Il matrimonio sarà ...

CHIARA FERRAGNI e Fedez/ Tutto sull’addio al nubilato - foto : Alberta Ferretti firma la festa del secolo! : Chiara Ferragni e Fedez, eccovi tutte le informazioni sull'addio al nubilato in quel di Ibiza: quando partirà e la lista segretissima delle invitate celebri, quello che sappiamo.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:33:00 GMT)

Capelli rosa - giacche di paillettes ed amici : l’addio al nubilato della Ferragni è nel segno di #CHIARATakesIbiza [VIDEO] : La Ferragni ed il suo galattico addio al nubilato ad Ibiza: la partenza dell’allegra combriccola di amici non passa inosservata grazie alle giacche di paillettes con su scritto #ChiaraTakesIbiza Chiara Ferragni è volata questa mattina ad Ibiza insieme ai suoi più cari amici per dare il via al suo fantastico addio al nubilato. La fashion blogger, che si sposerà con Fedez il primo settembre, circondata da coloro a cui vuole bene, sta ...

CHIARA FERRAGNI e Fedez/ Tutto sull’addio al nubilato : ecco la lista segretissima delle invitate celebri : Chiara Ferragni e Fedez, eccovi tutte le informazioni sull'addio al nubilato in quel di Ibiza: quando partirà e la lista segretissima delle invitate celebri, quello che sappiamo.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 05:31:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI per l’addio al nubilato cambia look : Chiara Ferragni cambia look ha abbandonato per il momento i suoi capelli biondi, scegliendo una tinta più colorata: nell’ultima foto postata su “Instagram” la Ferragni ha i capelli rosa. «Pronta per Ibiza» cinguetta la blogger. E proprio nell’isola delle Baleari festeggerà il suo addio al nubilato. Per la maglietta Chiara sceglie una frase emblematica: «Dovremmo essere tutte femministe». Insomma sembra pronta per il week end ...

CHIARA FERRAGNI si tinge i capelli di rosa e posta la foto su Instagram : 'Pronta per Ibiza' : Chiara Ferragni cambia look. L'influencer più famosa del mondo ha abbandonato, per il momento, i suoi capelli biondi, scegliendo una tinta più colorata: nell'ultima foto postata su Instagram la fidanzata di Fedez ha i capelli rosa. ' Pronta per Ibiza ' ...

CHIARA FERRAGNI - capelli rosa e foto su Instagram : 'Pronta per Ibiza' : Chiara Ferragni cambia look. L'influencer più famosa del mondo ha abbandonato , per il momento, i suoi capelli biondi, scegliendo una tinta più colorata: nell'ultima foto postata su

CHIARA FERRAGNI si tinge i capelli di rosa e posta la foto su Instagram : «Pronta per Ibiza» : Chiara Ferragni cambia look. L'influencer più famosa del mondo ha abbandonato (per il momento) i suoi capelli biondi, scegliendo una tinta più colorata: nell'ultima foto postata...

CHIARA FERRAGNI mamma lavoratrice : «Soffro lontana da Leo - ma crescerà con l'idea di una mamma di grande valore» : mamma, moglie (tra poco) e grande lavoratrice. Chiara Ferragni non si è mai fermata nemmeno dopo la nascita di Leone, il figlio avuto con il rapper Fedez. Tutti e due sono molto impegnati e...

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Foto - capelli rosa per l'addio al nubilato a Ibiza : l'influencer cambia look! : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, tutto pronto per il matrimonio: la fashion blogger svela nuovi dettagli e racconta di volere altri figli aggiungendo come Leo le abbia cambiato la vita.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:20:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI cambia look : capelli rosa per l’addio al nubilato : La data che consacrerà l’unione dei #ferragnez è ormai alle porte. Il primo settembre Chiara Ferragni e Fedez, infatti, convoleranno a nozze, ma non prima di aver festeggiato l’addio definitivo alle loro rispettive vite da nubili e celibi.LEGGI ANCHEChiara Ferragni, tutto quello che sappiamo sull'addio al nubilato a Ibiza Per la famosa blogger, il giorno del bachelorette party è pressoché arrivato. Chiara, infatti, partirà per Ibiza insieme alle ...

CHIARA FERRAGNI e Fedez/ Le critiche per l’esposizione mediatica di Leone - lei : "La mia vita è cambiata..." : Chiara Ferragni e Fedez, tutto pronto per il matrimonio: la fashion blogger svela nuovi dettagli e racconta di volere altri figli aggiungendo come Leo le abbia cambiato la vita.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Chiedimi qualcosa : ‘Quanti chili hai preso in gravidanza?’ CHIARA FERRAGNI risponde : Non ne abbiamo mai abbastanza di gossip sui vip. La loro vita, quando non è sbattuta in prima pagina dai paparazzi, è messa in piazza da loro stessi che raccontano vacanze, nuovi amori, letture, acquisti e chi più ne ha più ne metta. E da qualche giorno c’è un nuovo strumento con cui scandagliare la quotidianità dei personaggi pubblici: le domande dirette sulle Stories di Instagram. Il servizio si chiama Chiedimi qualcosa. La più attiva è ...