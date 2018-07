Chiara | a Miss Italia con la protesi | «Fregatevene di quello che dice la gente»

Miss Italia 2018 - Chiara Bondi sfilerà con una protesi alla gamba : Chiara Bondi è pronta a sfilare a Miss Italia 2018 con una protesi alla gamba: “il mio obiettivo è quello di dare un messaggio ai giovani” La nuova edizione di Miss Italia 2018 non è ancora cominciata, ma si comincia già a parlare di quelle che saranno le aspiranti Miss. Tra tutte, una ha attirato l’attenzione di tutti. Si tratta di Chiara Bondi, la Miss che sfilerà con una protesi alla gamba. Chiara Bondi a Miss Italia: un ...

Miss Italia - la diciottenne Chiara in gara con la protesi : "Voglio dare un messaggio ai giovani" : Ci sarà anche lei, a patto che superi le selezioni. Già perché Patrizia Mirigliani ha reputato Chiara Bondi idonea a partecipare alla prossima edizione di Miss Italia.Non ci sarebbe notizia, se non fosse che Chiara sarà la prima ragazza munita di protesi, resa necessaria dopo l’amputazione della gamba subita in seguito ad un incidente in motorino, avvenuto nell’estate del 2013.prosegui la letturaMiss Italia, la diciottenne Chiara in gara ...

Chiara Bondi sfilerà a Miss Italia con una protesi alla gamba : “Si può vivere la disabilità nella normalità” : Chiara Bondi, 18 anni il 1° settembre, studentessa dell’ultimo anno del liceo classico a Tarquinia, sfilerà a Miss Italia con una protesi alla gamba sinistra dopo essere stata vittima il 6 luglio 2013 di un incidente stradale mentre era in motorino. Ha subito tre interventi al Policlinico Gemelli di Roma per l’amputazione transtibiale della gamba, cioè fino a sotto il ginocchio: le è stata applicata una protesi modulabile. “Si ...

Chiara Bordi - a Miss Italia con la protesi : Chiara Bordi, bellissima 17enne di Tarquinia, sarà una delle aspiranti a Miss Italia, il prossimo settembre. 175 cm di altezza, lunghi capelli neri, occhi da cerbiatta, Chiara ha tutti i numeri giusti per aspirare al titolo. E qualcosa in più, che ha attirato su di lei l’attenzione dei media: una protesi alla gamba, che le è stata amputata per un brutto incidente in motorino che le è quasi costato la vita nel 2013, a soli 12 anni. Chiara, ...

