Chelsea | ufficiale | licenziato Conte ' Gli auguriamo il meglio'

Chelsea - è ufficiale l'esonero di Conte : LONDRA, INGHILTERRA, - Antonio Conte non è più l'allenatore del Chelsea : è ufficiale, il club inglese ha comunicato attraverso il proprio sito l'esonero dell'ex ct della Nazionale. Nei due anni con ...

Chelsea-Conte - ufficiale il divorzio : via libera adesso per l’arrivo di Maurizio Sarri : Il club londinese ha ufficializzato l’esonero di Antonio Conte, augurandogli il meglio per il prosieguo della propria carriera Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea. Ad ufficializzare la separazione dopo due anni è stato il club inglese con una nota sul proprio sito. Sarri – AFP/LaPresse “Durante il periodo di Antonio nel club, abbiamo vinto il nostro sesto campionato e l’ottava Fa Cup. Nella ...

Chelsea-Conte - ufficiale l'esonero/ Divorzio da oltre 10 milioni : Sarri sarà il suo erede : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:16:00 GMT)

Chelsea : Sarri-Conte - lunedì l'annuncio ufficiale? : Blues al lavoro per limare gli ultimi dettagli con il Napoli. Intanto oggi primo allenamento della nuova stagione: Conte e il suo staff non si sono visti in campo

Il Chelsea si raduna : c'è Conte - ma sul sito ufficiale non compare : Antonio Conte c'è - così pare -, ma non si vede. Nel giorno del raduno del Chelsea a Cobham, situazione surreale: rosa ridotta all'osso per la presenza di molti Blues negli ultimi atti del Mondiale ...