Chelsea | i motivi dell’esonero di Conte | retroscena clamoroso “si era fatto troppi

sportfair

: Non solo Sarri: due motivi hanno spinto Jorginho ad accettare il Chelsea - sscalcionapoli1 : Non solo Sarri: due motivi hanno spinto Jorginho ad accettare il Chelsea - apetrazzuolo : MERCATO - Jorginho avrebbe preferito il Chelsea al City per due motivi - napolimagazine : MERCATO - Jorginho avrebbe preferito il Chelsea al City per due motivi -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Da ieri Antonionon è più l’allenatore del: troppe le frizioni con lo spogliatoio, la situazione era diventata insostenibile Ieri mattina l’ultimo allenamento, nel pomeriggio l’addio al centro di Cobam e all’ambiente Blues: Antonionon è più l’allenatore del. Nonostante, tanto ai giocatori quanto ai tifosi, sia sembrato strano un esonero con queste tempistiche, la situazione nello spogliatoio del club londinese si era fatta troppo pesante per essere ignorata. Dal The Sun arriva un attacco durissimo ad Antono, descritto come un sergente di ferro, noncurante delle necessità dei giocatori, anche a costo di farseli nemici. Il suo comportamento, dall’aria ‘o si fa come dico io, oppure quella è la porta’, gli era costato l’antipatia digiocatori: “dall’esterno c’era l’impressione che Antonio ...