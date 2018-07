Chaparrita di J And tra le canzoni dell' estate 2018

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) Non c'èsenza tormentoni musicali e il giovane ed eccentrico J.And sta spopolando con il brano. Un mix di trap, sonorità latine e tanto, tanto ritmo per far scatenare davvero chiunque. J.And è proprio così: coinvolgente e autoironico, giovane e con un look fluo. Lo scorso anno Despacito ha avuto un grande successo durante il periodo estivo. Ebbene, J.And punta altrettanto in alto e i primi risultati si sono già registrati:infatti ha già superato le 62 mila visualizzazioni su YouTube e in tutta Italia si sta velocemente diffondendo il ritmo coinvolgente del brano. Un testo semplice che vuole trasmettere leggerezza e regalare attimi frizzanti che ci accompagneranno lungo tutta questa calda....