Challenger FIBA 3×3 – Da domani squadre in campo a Lignano Sabbiadoro

Il Challenger FIBA 3×3 per la prima volta in Italia : i dettagli : Challenger FIBA 3×3 a Lignano Sabbiadoro, 14-15 luglio. Per la prima volta in Italia Sabato 14 e domenica 15 luglio si terrà a Lignano Sabbiadoro, sul lungomare in piazza Marcello d’Olivo, la tappa Italiana del Challenger FIBA 3×3. Il Challenger, che viene giocato per la prima volta in Italia, è una competizione internazionale (21 tappe in tutto il mondo) del circuito World Tour a cui partecipano su invito 16 squadre in base al ...