CETA | DI MAIO | “TRATTATO CON CANADA LO RESPINGEREMO” Tria ‘frena’ il Ministro M5s

Di Maio : “respingeremo il CETA - rimossi funzionari che lo difendono”/ Boccia (Confindustria) “un grave errore” : Luigi Di Maio alla Coldiretti: "respingeremo il trattato Ceta, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, Confindustria: "grave errore ratificarlo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Di Maio contro il CETA : 'Chi lo difende sarà rimosso'. Ma Tria frena : Di Maio si schiera contro il trattato di libero scambio Europa-Canada, Ceta , e minaccia la sospensione dei funzionari che lo difendono. ' Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'...

Di Maio : rimuoveremo i funzionari che difendono il CETA. Boccia : grave errore non ratificarlo : Il vicepremier conferma la linea già espressa dal ministro dell’Agricoltura Centinaio sull’accordo di libero scambio fra la Ue e il Canada: «Questa maggioranza lo respingerà». Minacce di estromissione a chi è favorevole. Protestano le imprese...

Di Maio : «Non ratificheremo il CETA». Boccia : «Grave errore» : Il vicepremier conferma la linea già espressa dal ministro dell’Agricoltura Centinaio sull’accordo di libero scambio fra la Ue e il Canada: «Questa maggioranza lo respingerà». Proteste dalle imprese...

Di Maio : il CETA in Aula sarà respinto : 16.18 Il vicepremier e ministro del Lavoro e del Mise,Di Maio,assicura che quando il Trattato di libero scambio tra Canada e Europa(Ceta)arriverà in Aula"per la ratifica, la maggioranza lo respingerà". Parlando all'Assemblea Coldiretti,fortemente critica sul Ceta,Di Maio ha aggiunto che "se anche uno solo dei funzionari che rappresentano l'Italia all' estero continuerà a difendere trattati scellerati come il Ceta sarà rimosso". Per ...

Di Maio contro il CETA : 'Chi lo difende sarà rimosso'. Confindustria : 'Grave errore' : Di Maio si schiera contro il trattato di libero scambio Europa-Canada, Ceta , e minaccia la sospensione dei funzionari che lo difendono. ' Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'...

Di Maio boccia CETA : se funzionari lo difenderanno saranno rimossi - : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo, all'assemblea di Coldiretti, sul trattato di libero scambio tra Canada e Ue : "Dovrà arrivare in Aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà". ...

Luigi Di Maio contro il CETA : “Respingeremo l’accordo e rimuoveremo i funzionari italiani che lo sosterranno” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si scaglia contro il Ceta, l'accordo di libero scambio tra Ue e Canada: "Il Ceta dovrà arrivare in aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà. Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'Italia all'estero continuerà a difendere trattati scellerati come il Ceta, sarà rimosso", promette all'Assemblea di Coldiretti.Continua a leggere

Tria : "Niente manovra correttiva". Su CETA attriti con Di Maio : Al termine dell'Ecofin a cui ha preso parte a Bruxelles, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha detto che quest'anno non ci sarà alcuna manovra correttiva, ma è probabile che si debba rivedere "il timeng di aggiustamento in relazione al rallentamento dell'economia". Il titolare del Tesoro ha spiegato:"Per il 2018 non cambiamo gli obiettivi. Si vedrà a consuntivo se abbiamo rispettato o no gli impegni con l’Ue. Riteniamo che non ci sarà ...

Di Maio boccia il CETA : Parlamento respingerà accordo : Teleborsa, - Il Parlamento italiano a maggioranza M5S-Lega non ratificherà l'accordo CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, con il Canada. Lo ha affermato il vicepremier e ministro del ...

Di Maio boccia il CETA : "Parlamento respingerà accordo" : Il Parlamento italiano a maggioranza M5S-Lega non ratificherà l'accordo CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, con il Canada. Lo ha affermato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello ...