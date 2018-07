Ceta | che cos' è e come sta funzionando l' accordo Ue-Canada

Di Maio : rimuoveremo i funzionari che difendono il Ceta. Boccia : grave errore non ratificarlo : Il vicepremier conferma la linea già espressa dal ministro dell’Agricoltura Centinaio sull’accordo di libero scambio fra la Ue e il Canada: «Questa maggioranza lo respingerà». Minacce di estromissione a chi è favorevole. Protestano le imprese...

Luigi Di Maio contro il Ceta : “Respingeremo l’accordo e rimuoveremo i funzionari italiani che lo sosterranno” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si scaglia contro il Ceta, l'accordo di libero scambio tra Ue e Canada: "Il Ceta dovrà arrivare in aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà. Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'Italia all'estero continuerà a difendere trattati scellerati come il Ceta, sarà rimosso", promette all'Assemblea di Coldiretti.Continua a leggere

Ceta - perché con il no dell’Italia salterebbe l’accordo Ue-Canada : Il destino dell’accordo commerciale tra Ue e Canada è nelle mani dell’Italia. L’annuncio del ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, di non voler ratificare il Ceta così com’è, rischia di bloccarne l’entrata in vigore...

Ceta - l'Italia non ratificherà il trattato di libero scambio con il Canada : ... che interrogato sulla questione ha affermato: 'C'è un interesse della Commissione a lavorare con gli Stati Ue per far sì che la politica commerciale europea sia mutualmente benefica per tutti' . ...