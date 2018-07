C' era una volta a Rimini il Museo delle culture extraeuropee

Italia - Salvini è come Ronaldo Ma Di Maio è la vera sorpresa Siamo una squadra 'fortissimi' : Ma sì che Siamo straordinari, dai. Alla fine lo Siamo sempre stati. A volte ci perdiamo un po', rincorriamo chissà quali ideali, ma gira che ti rigira, Siamo sempre una squadra "fortissimi". Guardate il colpo di reni che Siamo riusciti a far dare al paese alle ultime elezioni: Pd annientato, M5S in testa e Salvini in ascesa. Il "secondo" Matteo, quello buono stavolta, il Ronaldo tricolore, pronto ad entrare ...

Oggi è venerdì 13 : tra fobia e superstizione - ecco perché è considerato un giorno sfortunato : Il venerdì, quinto giorno della settimana, e il numero 13 hanno notoriamente una cattiva fama: la loro congiunzione secondo la credenza popolare porterebbe sfortuna. Esiste anche una fobia connessa, la “Parascevedecatriafobia”, una paura persistente, anormale e ingiustificata dei giorni venerdì e 13. Oggi è un ennesimo venerdì 13, e c’è qualcuno che addirittura evita di uscire di casa. Una delle tante spiegazioni risale alla mitologia ...

Piccoli Brividi - 5 cose su libri e serie tv che hanno terrorizzato una generazione : Ancora prima di Harry Potter, un’intera generazione di ragazzini ha iniziato a leggere provando dei Brividi mai visti prima. Piccoli Brividi è il titolo di una collana di volumi pubblicati dal 1992 al 1997 e scritti da RL Stine, autore divenuto indimenticabile per molti cresciuti negli anni Novanta. I sessantadue volumi usciti in quell’arco di tempo rielaboravano i temi principali della letteratura horror mixandoli con tematiche ...

MARIO BIONDI/ Video - "Smooth Operator è una canzone che mi porto addosso da anni" (Wind Summer Festival 2018) : MARIO BIONDI, il noto cantante torna con il suo nuovo singolo "Smooth Operator" per la quale lui stesso sottolinea "Credo che meriti una grandissima vita". (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:38:00 GMT)

Giustizia : Camera - finito esame emendamenti dl tribunale Bari : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – Terminato esame degli emendamenti in aula alla Camera sul decreto per il tribunale di Bari. L’esame del provvedimento riprenderà la settimana prossima. L'articolo Giustizia: Camera, finito esame emendamenti dl tribunale Bari sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Roma - arrestato molestatore seriale : una vittima denunciò abuso con lettera : È stato arrestato ieri, a Roma, il molestatore della ragazza che qualche giorno fa denunciò la violenza in una lettere pubblicata sul Corriere della Sera. Colto in flagranza di reato, ha molestato in pieno giorno diverse turiste in via del Corso, nel centro della capitale. L’uomo è accusato di una serie di reati a sfondo sessuale: secondo gli inquirenti sarebbero almeno sei gli episodi di violenza di cui è responsabile. Il provvedimento è ...

Chiara Ferragni mamma lavoratrice : «Soffro lontana da Leo - ma crescerà con l'idea di una mamma di grande valore» : mamma, moglie (tra poco) e grande lavoratrice. Chiara Ferragni non si è mai fermata nemmeno dopo la nascita di Leone, il figlio avuto con il rapper Fedez. Tutti e due sono molto impegnati e...

Tribunale Bari - parla Sisto (FI) ma Bonafede va via : “Simulacro di ministro. eravamo abituati a Moro - De Pietro e Vassalli” : “Mi sono perso il ministro, vedo”. Appena Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia, prende la parola, viene informato che il ministro il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, è appena andato via. “Va bene, perché il governo è presente nella sua impersonalità, mi immaginerò l’ologramma del ministro” ha continuato Sisto. Che, poi, ha attaccato Bonafede: “È un simulacro di ministro della Giustizia. Eravamo ...

The Bard's Tale 4 ha una data d'uscita : arriverà anche su console : Lo studio di sviluppo indipendente inXile ha recentemente annunciato che il loro nuovo RPG, The Bard's Tale 4, sarà disponibile per PC a partire dal 18 settembre 2018. A sorpresa, il team ha svelato inoltre che il gioco uscirà in seguito anche su PS4 e Xbox One, entro la fine del 2018.The Bard's Tale 4 è solo l'ultimo di una lunga serie di RPG sviluppati dallo studio, in grado di miscelare numerosi elementi tipici dei giochi di ruolo che però ...

“Succederà davvero!”. Thailandia - una grande novità per i ragazzi della grotta. L’annuncio poco fa su Twitter - chissà come la prenderanno i giovani cinghiali : È stato uno dei casi più seguiti del mondo, la Thailandia è stata, suo malgrado, uno dei palcoscenici più illuminati della storia dell’informazione: un maestoso “incidente del Vermicino” gigante – seppur con diverso esito -, ma a differenza che a posto del piccolo Alfredo, questa volta c’era un’intera squadra di giovanissimi. L’epilogo, fortunoso e coraggioso; l’odissea stessa dei giovani calciatori thailandesi e del loro “discutibile” ...

Mondiali 2018 Russia - pubblicata una lettera inedita di Southgate a un membro dello staff : Un gruppo coeso e unito verso l'obiettivo di divertirsi e, perché no, provare a riportare a casa la Coppa del Mondo. Come rivelato dal Daily Mail , un membro dello staff tecnico ha pubblicato tramite ...

Il Chelsea esonera Antonio Conte - il tecnico aspetta una buonuscita : Il tecnico italiano è stato esonerato da Roman Abramovich. Resta ancora da capire se otterrà dal club londinese la buonuscita richiesta. L'articolo Il Chelsea esonera Antonio Conte, il tecnico aspetta una buonuscita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La “Fontana” di Duchamp? Opera di una donna : Fountain è una delle opere d’arte più importanti e discusse del Novecento. Il nome potrebbe non dirvi niente, ma di sicuro l’avrete vista almeno una volta: si tratta di un orinatoio rovesciato e firmato con il nome R. Mutt, punto di partenza del nuovo corso che la Storia dell’Arte avrebbe preso da lì in avanti. Capostipite dei readymade e dei Dada, Fountain è ritenuta una delle opere più significative di Marcel Duchamp. A ...

Conte : "Invierò una lettera all'Ue<br>per incalzare l'Europa sulla questione migranti" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è stato a Bruxelles a prendere parte al vertice della NATO e ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha affrontato alcuni degli argomenti più caldi del momento. In particolare ha annunciato che sta preparando una lettera da inviare alle massime istituzioni europee:"Sto mettendo a punto una lettera diretta Juncker, a Tusk e alle istituzioni europee per incalzare l'Europa ...