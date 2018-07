Centro sociale Askatasuna | 19 misure cautelari a Torino

Torino - blitz della polizia al Centro sociale Askatasuna : 15 misure cautelari - sequestrati coltelli e mazze : All’alba di venerdì 13 luglio la polizia ha fatto irruzione nel centro sociale Askatasuna, a Torino, in corso Regina Margherita, per i disordini avvenuti il primo maggio del 2017, quando ci furono alcuni scontri con le forze dell’ordine. Quindici le misure cautelari emesse dal gip, tra cui 9 arresti domiciliari e 6 obblighi di firma in Questura. L’accusa è di resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale. A svolgere le ...

Al via la nuova era di Slow Food Italia : lotta allo sfruttamento ambientale - umano e sociale al Centro del mandato fino al 2020 : «Stiamo vivendo una fase storica della nostra Associazione che segnerà la strada per un futuro straordinario, in Italia come nel mondo. La dichiarazione di Chengdu, Cina ottobre 2017, con le mozioni approvate a sostegno della nostra nuova via, rappresentano una linfa vitale che ha rinnovato molti entusiasmi nei territori in cui Slow Food è presente e dove la sua attività è stata al centro di iniziative importanti. Da quel momento, in tutte le ...

Milano : sgomberato il Centro sociale "Zip" : Le immagini dello sgombero, questa mattina all'alba, del centro sociale "Zip" (Zona Indipendente Politica), nello stabile di Corso di Porta Vercellina a Milano. L'ex officina era occupata da un collettivo studentesco legato alla Rete degli Studenti LEGGI L'ARTICOLO

Londra - lite fra adolescenti davanti al Centro sociale : 15enne muore accoltellato : Roma - Un altro ragazzino cade a Londra sotto i colpi di coltello inferti da coetanei: questa volta la vittima è un 15enne di Romford, un sobborgo nordorientale di Londra a circa 27 chilometri dalla ...

Caserta - Centro sociale denuncia : "Spari contro migranti al grido : Salvini - Salvini" : Colpi di pistola ad aria compressa esplosi contro due giovani originari del Mali al grido "Salvini, Salvini". E' quanto denunciano gli attivisti del centro sociale Ex Canapificio di Caserta. L'episodio, secondo...

Il Centro sociale si prende la scuola. C'è anche la consulente del Comune : Un film già visto. Il "RiMake", appena sgomberato da una banca, si prende una scuola di Bruzzano. I compagni del collettivo cacciato mercoledì mattina dalla ex Bnl di via Astesani ad Affori, hanno rioccupato la sera stessa l'ex liceo classico Omero di via del Volga 4, che era ridotto a ricovero di clochard e disperati, tanto da indurre il Municipio a rivolgersi - inascoltato - al Comune, solo pochi mesi fa. "È gravissimo quello che sta ...