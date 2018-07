C’è una scoperta su neutrini e raggi cosmici da far girare la testa

Migranti - la campagna : «Salvini - C’è una cartolina (anzi diecimila) per te» : «Vedranno l’Italia solo in cartolina». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una delle sue dichiarazioni sulla politica adottata nei confronti dei Migranti. Ed ecco una delle prime risposte. Diecimila cartoline inviate al Ministero dell’Interno con destinatario Matteo Salvini, per denunciare le continue morti in mare, nel Mediterraneo. È la campagna Solo in cartolina – estate 2018, ideata da un gruppo di ...

Muore a 37 anni per un tumore : al marito arriva una lettera choc. Il contenuto viene pubblicato : cosa c’era scritto : Quand’è, esattamente, che ci siamo dimenticati che oltre all’universo delle macchine esiste anche, soprattutto, il nostro, cioè quello degli esseri umani? Perché storie di questo tipo fanno raggelare il sangue e ognuno di noi non vorrebbe mai e poi mai ritrovarsi nei panni dei protagonisti di questa storia. Per mille motivi. Ma quello che raccontiamo è il motivo per cui poi tutta questa storia è venuta fuori e ha fatto il giro ...

Salute : in Italia C’è una “bomba dell’invecchiamento” pronta a esplodere già dal 2030 : “La popolazione Italiana, in continua crescita negli ultimi cento anni, oggi diminuisce, e al contempo invecchia, più velocemente che mai: nel 2050 saremo due milioni e mezzo in meno, come se la città di Roma sparisse dalla Penisola. Ma il dato ancor più rilevante è che gli over65, oggi un quarto della popolazione, diventeranno più di un terzo, vale a dire 20 milioni di persone, di cui oltre 4 milioni avranno più di 85 anni. La “bomba ...

Icardi : “Inter una famiglia - C’è grande voglia di ripartire” : 1/6 ...

Calciomercato Milan - Berardi rifiuta il club rossonero : nei suoi pensieri C’è una big di serie A : L’esterno offensivo del Sassuolo non ha intenzione di trasferirsi al Milan, preferendo la Roma dove ritroverebbe Di Francesco Si complica per il Milan la strada che conduce a Domenico Berardi, l’esterno offensivo del Sassuolo è stato chiesto dal club rossonero nell’ambito della trattativa Locatelli, obiettivo della società neroverde. AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE Se però la trattativa per il giovane centrocampista ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta. Drenata l’acqua - C’è una speranza : Sono in arrivo forti piogge monsoniche che potrebbero rendere ancora più difficoltoso il recupero dei minorenni dai cunicoli

Mondiali 2018 / Matrioska – Per fortuna che Pardo C’è. Tra Stalin e D’Annunzio - la sua epica del racconto scaccia il pisolino : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Per fortuna che Pardo c’è. A Mediaset, a casa Berlusconi, volendo i jingle si possono anche scambiare. Pierluigi Pardo, 44 anni dal quartiere Trieste di Roma, è un gran telecronista. E a ...

Alluvione Moena - duro lavoro per tornare alla normalità ma C’è una nuova allerta meteo per violenti temporali : altre “bombe d’acqua” in arrivo : 1/21 Moena ...

Avete fatto una tesi o un dottorato in privacy o tecnologia? C’è un’occasione per voi : Il Centro Studi privacy di Roma premierà il miglior lavoro sul tema. C'è tempo fino al 15 luglio per presentare la domanda

Intervista esclusiva a Lisa - vincitrice di Ora o Mai Più : “Sono una guerriera.. Il plagio? Non C’è! E’ da denuncia” : Intervista a AnnaLisa Panetta in arte Lisa “Sempre, Sempre quasi fino a diventare niente… solo amore se è amore questo buio a cui non ci si abitua mai, questa luce dell’anima, che nessuno può comprendere all’infuori di te…” Le ricordate queste parole? Come poterle dimenticare? Sono di un testo musicale meraviglioso cantate da un’artista strepitosa che è tornata prepotentemente alla ribalta grazie alla partecipazione del programma musicale Ora o ...

C’è una newsletter per te : Immagine: ribkhan/pixabay La newsletter è viva. La newsletter è morta. La newsletter non serve a niente. Viva la newsletter. A giorni e mesi alterni sentiamo più o meno le stesse cose: vale per le app, per i bot, vale per il podcast, vale per le mail. Che però, sempre di più, vengono utilizzate da testate, aziende, brand, singoli professionisti come elemento fondamentale della propria strategia editoriale. Ne parlavamo qui su Wired già nel ...

La Boschi sceglie il resort di Berlusconi. Il vero volto di una Sinistra che non C’è più : Forse a qualcuno sarà sfuggita la notizia che Maria Elena Boschi, leader del Partito democratico, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nel prestigioso Hotel Palace di Merano, 270 euro a notte per la singola più economica. Nulla di male. La giovane onorevole ha pur diritto a riposarsi tra massaggi rilassanti, passeggiate nella “lussureggiante cornice del giardino botanico” e diete con “menù che privilegiano alimenti antiossidanti e ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “E’ stata una brutta prestazione. C’è poco da dire…” : Breve, conciso ed esplicito il disappunto del coach dell’ItalBasket Meo Sacchetti, intervistato da Sky Sport pochi minuti dopo aver rimediato la seconda sconfitta consecutiva alle Qualificazioni dei Mondiali 2019 contro l’Olanda a Groningen (81-66). L’allenatore degli azzurri ha brevemente analizzato la prestazione dei suoi dodici giocatori in campo nel match conclusivo del primo turno del cammino verso i Campionati del Mondo ...

27 Luglio 2018 - grande attesa per l’Eclissi della “Luna di Sangue” : ecco tutto quello che C’è da sapere : Luglio 2018, astronomicamente parlando, è un mese ricco di eventi: primo tra tutti l’eclissi totale di Luna, la più lunga del secolo, che si verificherà giorno 27, e sarà osservabile anche dall’Italia (meteo permettendo). Il nostro satellite si colorerà di rosso, mentre il “Pianeta Rosso” verrà a trovarsi in condizioni di visibilità ottime, più luminoso che mai e anche vicino alla Luna. Il 27 Luglio il cielo notturno sarà ...