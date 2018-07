C’è stata un’esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina | 19 persone sono

Fondi Lega - cosa dice la legge e perché è stata decisa la confisca. I pm di Genova a caccia del tesoro (che forse non C’è) : A chi si chiede perché il Tribunale di Genova, condannando un anno fa Bossi&co per truffa aggravata allo Stato, abbia deciso la confisca di oltre 49 milioni di euro, è importante spiegare che non si tratta solo del pasticciaccio brutto dei soldi del partito spesi per “The family”: dalle mutande del Senatur alle multe e lauree del Trota (per cui a Milano c’è stata una sentenza di condanna in primo grado), ma della violazione ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “E’ stata una brutta prestazione. C’è poco da dire…” : Breve, conciso ed esplicito il disappunto del coach dell’ItalBasket Meo Sacchetti, intervistato da Sky Sport pochi minuti dopo aver rimediato la seconda sconfitta consecutiva alle Qualificazioni dei Mondiali 2019 contro l’Olanda a Groningen (81-66). L’allenatore degli azzurri ha brevemente analizzato la prestazione dei suoi dodici giocatori in campo nel match conclusivo del primo turno del cammino verso i Campionati del Mondo ...

Belve - Claudia Gerini : “Con Carlo Verdone C’è stata una storia - ma non ero pronta per una relazione seria” : Claudia Gerini parla della sua storia con Carlo Verdone, ospite di Francesca Fagnani a “Belve”, in onda venerdì 29 giugno alle 22:45 su NOVE. “Nella lista degli uomini innamorati e crollati ai suoi piedi c’è anche il regista di ‘Viaggi di nozze’: quanto è durato quel flirt?”, chiede la giornalista. “E’ durato un pochino – confessa l’attrice -, forse l’anno in cui abbiamo girato ‘Sono pazzo di Iris Blond’, non ...

C’è stata una sparatoria nella redazione di un giornale locale nel Maryland : Un uomo armato ha colpito alcune persone nell'edificio che ospita la "Capital Gazette" di Annapolis, ci sono cinque morti The post C’è stata una sparatoria nella redazione di un giornale locale nel Maryland appeared first on Il Post.

C’è stata una sparatoria nella sede di un giornale locale nel Maryland : Un uomo armato ha colpito alcune persone nella redazione della "Capital Gazette" ad Annapolis, ci sono cinque morti The post C’è stata una sparatoria nella sede di un giornale locale nel Maryland appeared first on Il Post.

C’è stata un’esplosione in un palazzo di Wuppertal - in Germania : ci sono almeno 25 feriti : C’è stata un’esplosione in un palazzo residenziale di Wuppertal, in Germania: secondo le prime informazioni almeno 25 persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. La polizia ha detto che potrebbero esserci ancora delle persone sotto le macerie e The post C’è stata un’esplosione in un palazzo di Wuppertal, in Germania: ci sono almeno 25 feriti appeared first on Il Post.

C’è stata un’esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nella città di Bulawayo : C’è stata un’esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nello stadio della città di Bulawayo. Mnangagwa – che è presidente dal novembre 2017 quando prese il posto di Robert Mugabe – non è stato ferito nell’esplosione, di cui The post C’è stata un’esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nella città di Bulawayo appeared first on Il Post.

C’è stata un’esplosione durante un discorso del primo ministro etiope Abiy Ahmed ad Addis Abeba - ci sono dei morti : C’è stata un’esplosione durante un discorso del nuovo primo ministro etiope Abiy Ahmed ad Addis Abeba: lo stesso primo ministro ha detto che ci sono “alcuni morti” e diversi feriti. Abiy Ahmed, che è primo ministro dallo scorso febbraio, aveva The post C’è stata un’esplosione durante un discorso del primo ministro etiope Abiy Ahmed ad Addis Abeba, ci sono dei morti appeared first on Il Post.

C’è stata una sparatoria a un festival d’arte in New Jersey : è morta almeno una persona e almeno 20 si sono ferite scappando : almeno una persona è morta e almeno 20 sono ferite dopo una sparatoria a un festival d’arte a Trenton, in New Jersey. Secondo le prime informazioni le persone si sarebbero ferite cercando di scappare dopo aver sentito gli spari. Al The post C’è stata una sparatoria a un festival d’arte in New Jersey: è morta almeno una persona e almeno 20 si sono ferite scappando appeared first on Il Post.

MotoGp - Petrucci show : “mi son sentito come i… cornuti. La firma con Ducati? Ancora non C’è stata” : Danilo Petrucci ha parlato del suo passaggio in Ducati, sottolineando come Ancora la firma sul nuovo contratto non sia Ancora arrivata Manca Ancora tanto alla fine della stagione di MotoGp, ma Danilo Petrucci non può fare a meno di pensare di aver raggiunto l’obiettivo di una vita. Il pilota ternano infatti si è guadagnato la possibilità di guidare la Ducati ufficiale, prendendo il posto di Lorenzo che, dall’anno prossimo, passerà ...

La Vita in Diretta - Marco Liorni saluta : «Questo è un arrivederci. Quando una cosa bella finisce bisogna essere felici perché C’è stata» : Marco Liorni, La Vita in Diretta Marco Liorni esce di scena con stile, senza nascondere l’emozione. Tra gli abbracci e gli applausi di chi, per sette anni, ha lavorato con lui a La Vita in Diretta. Per il conduttore romano, quella di oggi era l’ultima puntata alla guida del programma pomeridiano di Rai1, che dalla prossima stagione sarà affidato a Tiberio Timperi e alla confermata Francesca Fialdini. Così hanno deciso i vertici Rai. ...

La Vita in Diretta - Marco Liorni saluta : «Questo è un arrivederci. Quando una cosa bella finisce bisogna essere felici perché C’è stata» : Marco Liorni, La Vita in Diretta Marco Liorni esce di scena con stile, senza nascondere l’emozione. Tra gli abbracci e gli applausi di chi, per sette anni, ha lavorato con lui a La Vita in Diretta. Per il conduttore romano, quella di oggi era l’ultima puntata alla guida del programma pomeridiano di Rai1, che dalla prossima stagione sarà affidato a Tiberio Timperi e alla confermata Francesca Fialdini. Così hanno deciso i vertici Rai. ...

Asd Judo Frascati. Proietti : «C’è già stata ottima risposta» : Frascati (Rm) – L’Asd Judo Frascati ha aperto da un paio di mesi al brazilian jiu jitsu, una disciplina che nel club tuscolano conoscono bene perché l’ex atleta Alfredo Moraci (tra l’altro figlio del presidente e maestro Nicola) ha preso da qualche anno la strada di questa particolare disciplina diventando uno dei migliori interpreti nazionali. «Conosco bene Alfredo, con lui ci siamo allenati insieme a lungo – dice Daniele Proietti, attuale ...

Vulcano de Fuego : l’eruzione era stata prevista? Sono state ordinate delle evacuazioni? Ecco tutto ciò che C’è da sapere sulla catastrofe in Guatemala : Il Vulcano de Fuego in Guatemala ha eruttato, creando nubi e mortali fiumi di cenere e roccia polverizzata. È uno degli 11 vulcani attivi dell’America centrale, che si trova sul cosiddetto Anello di Fuoco. Ecco alcune informazioni sul Vulcano che ha portato tanta morte e distruzione in Guatemala. Dal livello del mare alla vetta, il Vulcano misura 3.763 metri. È l’esempio di uno dei tipi di Vulcano più alti e più violenti del mondo, con le sue ...