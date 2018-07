CDP | nomina nuovo CdA slitta ancora

CDP : assemblea rinvia nomina nuovo cda a 18 luglio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – L’ assemblea degli azionisti di Cdp, riunitasi oggi, ha rinvia to la nomina del nuovo consiglio di amministrazione al 18 luglio 2018. Lo comunica Cassa Depositi e Prestiti in una nota. L'articolo Cdp: assemblea rinvia nomina nuovo cda a 18 luglio sembra essere il primo su Meteo Web.

La nomina dei nuovi vertici di CDP slitta al 13 luglio : La volta buona per la nomina dei nuovi amministratori della Cassa depositi e prestiti è fissata per il 13 luglio. È in quella data, infatti, che saranno ufficializzati i nomi che andranno a prendere il posto degli attuali vertici, il presidente Costamagna e l'amministratore delegato Gallia. Dopo un primo rinvio, l'assemblea che si è riunita oggi ha deciso un nuovo slittamento ma fonti vicine al dossier spiegano che il 13 la ...