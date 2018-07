Cava de' Tirreni | riciclavano auto rubate | in manette tre uomini

Lega Pro - rappresentativa under 15 al torneo Cava dè Tirreni : La rappresentativa under 15 di Lega Pro parteciperà al torneo”Città Cava de’ Tirreni”, giunto all’edizione numero 29. La squadra, guidata da Daniele Arrigoni farà il suo esordio martedì 5 giugno contro la Salernitana al Campo sportivo ”A. Desiderio” (calcio d’inizio ore 15:50). Sullo stesso campo il 6 giugno è in programma il match contro l’Akragas (ore 17:40), mentre la terza gara sarà il 7 giugno ...