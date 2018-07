Cassese stronca il taglio ai vitalizi | Misura illegittima e ingiusta

huffingtonpost

(Di venerdì 13 luglio 2018) "L'assegnoo per i parlamentari non esiste più dal 2012, non capisco perché si gioisca tanto". Così il professor Sabinoil "bye bye" aisancito ieri dalla Camera, con tanto di party e brindisi dei Cinque Stelle in vicolo Valdina, alle spalle di palazzo Montecitorio.Un provvedimento che secondo il giudice emerito della Corte Costituzionale potrebbe anche non reggere al vaglio della Consulta: "Laadottata è. È dubbio che l'ufficio di presidenza avesse competenza ed è illegittimo il procedimento. Priva i destinatari del diritto di difesa davanti a una corte indipendente. Con la motivazione di fare giustizia, crea molte disparità di trattamento"Il provvedimento stabilisce che gli assegnidi coloro che non erano più deputati nel 2011 (1240 percettori con età ...