Caso Regeni | Conte | “Verità per Giulio” Ultime notizie | famiglia in Egitto con le

Caso Regeni : Conte - governo farà di tutto per giungere alla verità : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Oggi ho voluto incontrare i genitori di Giulio Regeni, dei quali comprendo il grande dolore, affinché non si sentano soli e abbandonati dalle istituzioni italiane”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una nota diffusa dopo l’incontro con Paola Deffendi e Claudio Regeni a Palazzo Chigi. “Prima di questo incontro – prosegue il premier – ho acquisito dal ...

Caso Regeni : Fico incontra genitori - Stato ha obbligo di arrivare a verità : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Continua una strada percorsa con i genitori di Giulio Regeni, ci siamo già incontrati un mese fa. Una strada che oggi continua con anche il ministro degli Esteri, Moavero”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine dell’incontro a Montecitorio con i genitori di Giulio Regeni a cui ha partecipato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero.“E’ stata una ...

Caso Regeni : Conte incontra genitori a p. Chigi : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Oggi pomeriggio alle ore 16.30 a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni. Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Caso Regeni: Conte incontra genitori a p. Chigi sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Caso Regeni : Fico incontra ministro Moavero e famiglia Giulio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, alle 15 riceverà il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e la famiglia Regeni. L’incontro si terrà nello studio del presidente. L'articolo Caso Regeni: Fico incontra ministro Moavero e famiglia Giulio sembra essere il primo su Meteo Web.

Caso Regeni : Fico incontra ministro Moavero e famiglia Giulio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, alle 15 riceverà il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e la famiglia Regeni. L’incontro si terrà nello studio del presidente.L'articolo Caso Regeni: Fico incontra ministro Moavero e famiglia Giulio sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Caso Regeni - delusione pm : 'Buchi temporali - e nessun video della metro dopo le 19 : 41' : Un ennesimo nulla di fatto. È stata del tutto inutile la trasferta in Egitto dei magistrati della Procura di Roma che indagano sulla scomparsa di Giulio Regeni. In collaborazione con gli inquirenti egiziani, sono stati visionati i filmati della metropolitana del Cairo, alla ricerca di immagini che potessero ricondurre alla scomparsa del giovane ricercatore. Ma il materiale esaminato non ha offerto niente di utile, anche perché nelle ...

Caso Regeni - delusione pm : 'Buchi temporali - e nessun video della metro dopo le 19 : 41' : Un ennesimo nulla di fatto. È stata del tutto inutile la trasferta in Egitto dei magistrati della Procura di Roma che indagano sulla scomparsa di Giulio Regeni. In collaborazione con gli inquirenti egiziani, sono stati visionati i filmati della metropolitana del Cairo, alla ricerca di immagini che potessero ricondurre alla scomparsa del giovane ricercatore. Ma il materiale esaminato non ha offerto niente di utile, anche perché nelle ...

Caso Regeni - i pm di Roma : nei video egiziani buchi temporali e niente immagini di Giulio : «Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Roma e dalla Procura generale d'Egitto hanno permesso di verificare l'assenza, tra quanto si è riusciti a recuperare, di video o immagini relative a Giulio ...

Palermo - il capogruppo del M5s contro Salvini : “Su migranti - rom e Caso Regeni solo propaganda e spot superficiali” : Un lungo post su facebook per attaccare la linea dell’alleato di governo: Matteo Salvini. Se lunedì l’offensiva razzista sul censimento dei rom del ministro dell’Interno aveva provocato segnali di divergenza politica da parte di Luigi Di Maio e del senatore Nicola Morra, oggi è Ugo Forello, leader del M5s a Palermo, che si dissocia pubblicamente dal leader della Lega. “La crisi culturale e sociale che attraversiamo è ...

Caso Regeni : Fico - chiarezza su morte Giulio sarà mio impegno : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Le istituzioni sono vicine alla famiglia Regeni. L’impegno di tutti gli attori politico-istituzionali deve essere massimo e deve continuare senza sosta fino a quando non verrà fatta chiarezza definitiva sulla morte di Giulio. Questo senza dubbio è e sarà un mio impegno”. Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico sulla sua bacheca Facebook.La terza carica dello Stato si sofferma su ...

Caso Regeni : Fico - chiarezza su morte Giulio sarà mio impegno : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Le istituzioni sono vicine alla famiglia Regeni. L’impegno di tutti gli attori politico-istituzionali deve essere massimo e deve continuare senza sosta fino a quando non verrà fatta chiarezza definitiva sulla morte di Giulio. Questo senza dubbio è e sarà un mio impegno”. Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico sulla sua bacheca Facebook.La terza carica dello Stato si sofferma su ...

Caso Regeni : Fico - politica e istituzioni cerchino verità : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Questo pomeriggio ho incontrato alla Camera i genitori di Giulio Regeni. Credo che mantenere il faro su un Caso ancora non chiuso, che riguarda la vita di un giovane ricercatore italiano, sia doveroso. Ed è solo tenendo alta l’attenzione su questo Caso che è possibile trovare la verità. La verità che dobbiamo a Giulio, ai suoi cari e al nostro Paese”. Lo scrive il presidente della Camera, ...

Caso Regeni : Fico - politica e istituzioni cerchino verità : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Questo pomeriggio ho incontrato alla Camera i genitori di Giulio Regeni. Credo che mantenere il faro su un Caso ancora non chiuso, che riguarda la vita di un giovane ricercatore italiano, sia doveroso. Ed è solo tenendo alta l’attenzione su questo Caso che è possibile trovare la verità. La verità che dobbiamo a Giulio, ai suoi cari e al nostro Paese”. Lo scrive il presidente della Camera, ...

Caso Regeni : Fico - politica e istituzioni cerchino verità : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Questo pomeriggio ho incontrato alla Camera i genitori di Giulio Regeni. Credo che mantenere il faro su un Caso ancora non chiuso, che riguarda la vita di un giovane ricercatore italiano, sia doveroso. Ed è solo tenendo alta l’attenzione su questo Caso che è possibile trovare la verità. La verità che dobbiamo a Giulio, ai suoi cari e al nostro Paese”. Lo scrive il presidente della Camera, ...