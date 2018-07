Caso Diciotti |  Salvini | Andrò fino in fondo Di Maio si schiera con Mattarella

Il Caso della nave Diciotti è pura propaganda di Salvini. E il M5S ha perso la pazienza : Anche sulla vicenda della nave Diciotti della Guardia Costiera Italiana il ministro Salvini preferisce la propaganda alla reale lettura dei fatti. Così improvvisamente diventa pubblico ministero, giudice oltre che revisionista storico sui conflitti in corso, riuscendo a far perdere la pazienza anche agli alleati di governo. Proviamo a fare un po' di ordine.Continua a leggere

Il comandante De Falco rimprovera Salvini sul Caso Diciotti : "Nave istituzionale. Inaccettabile fermarla" : Dopo ore di braccio di ferro all'interno del governo tra Salvini , Toninelli e Di Maio, il caso della nave Diciotti si chiuderà stasera con l'approdo al porto di Trapani. Ma il comandante della Guardia Costiera Gregorio De Falco non ha affatto gradito il modo in cui è stata gestita la vicenda."Una Nave della Marina Militare, della Guardia Costiera è una nave istituzionale - ha tuonato su Facebook il senatore pentastellato - ...

Nave Diciotti bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo Caso Aquarius? : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...