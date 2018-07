Caso Diciotti | indaga il procuratore Alfredo Morvillo

Salvini in mutande dopo il Caso Diciotti : Basta uno spillo per sgonfiare un palloncino. Basta un incidente mentale per individuare un principio di demenza annidato nell’appello al buonsenso di un ministro. Siamo sospesi tra la debole Repubblica di Weimar, origine della Machtergreifung del 1933, e Bagnacavallo, patria dello strapaese di Long

Caso Diciotti 'Ha ragione Salvini o Mattarella '. Stavolta la maledizione del sondaggio colpisce la Lega : ROMA. Gli infortuni in casa altrui evidentemente non insegnano nulla. Non è bastata la doppia gaffe dei 5Stelle, incappati nella disavventura di sondaggi on line dall'esito sfavorevole, prima sui ...

Salvini cerca riscatto dopo lo schiaffo del Caso Diciotti : "Nuovo barcone con 450 migranti non può attraccare in Italia" : Matteo Salvini in cerca di riscatto, nel contrasto agli sbarchi "io non mollo, anzi" scrive in un post su Facebook. dopo lo schiaffo subito ieri sul caso della nave Diciotti, sbarcata a Trapani senza che nessuno mettesse le manette richieste dal ministro dell'Interno ai due presunti scafisti ghanesi imbarcati dalla Vos Thalassa, promette di nuovo battaglia. Stavolta a finire nel mirino del leader del Carroccio è un barcone con a bordo 450 ...

Il Caso della nave Diciotti e la frattura gialloverde : Alla fine è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grazie al suo interessamento al caso i 67 migranti (tra cui sei minori e tre donne) a bordo della nave Diciotti, sono potuti sbarcare a Trapani, in Sicilia, nella serata di giovedì 12 luglio. Nessuno è sceso in manette e lo stesso Luigi Di Maio si è detto favorevole all’intervento del presidente Mattarella esprimendo il suo rispetto per il capo dello Stato. Non è ...

Migranti : Di Maio - Caso Diciotti non è partita calcio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La questione della nave dei Migranti Diciotti ‘non è una partita di calcio” nella quale schierarsi. Così il ministro per il Lavoro e lo sviluppo economico a margine dell’Assemblea annuale Coldiretti a palazzo Rospigliosi risponde a chi gli chiede se sul caso dell’imbarcazione sostenga la posizione del vice premier Matteo Salvini per lo stop agli sbarchi o del presidente della ...

Caso Diciotti - Mattarella chiama Conte : sbarcati a Trapani i migranti : Dopo uno stallo che per i passeggeri è risultato interminabile, alla fine è arrivato l'intervento delle alte sfere della politica italiana per sbloccare la vicenda: la nave Diciotti con a bordo 67 ...

Caso Diciotti - Salvini : Andrò fino in fondo. Di Maio si schiera con Mattarella : Teleborsa, - Sulla Diciotti "Andrò fino in fondo, fino a quando qualcuno non verrà assicurato alla giustizia ". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini a Rtl sottolineando di essere "ministro dell'...

Caso Diciotti - Di Maio 'Rispettiamo decisione di Mattarella' : Luigi Di Maio si schiera con il presidente della Repubblica. Il Caso Diciotti e il suo sbarco a Trapani rischia di rendere più difficili i rapporti tra Cinquestelle e Lega sulla questione migranti. '...

Il Caso della nave Diciotti è pura propaganda di Salvini. E il M5S ha perso la pazienza : Anche sulla vicenda della nave Diciotti della Guardia Costiera Italiana il ministro Salvini preferisce la propaganda alla reale lettura dei fatti. Così improvvisamente diventa pubblico ministero, giudice oltre che revisionista storico sui conflitti in corso, riuscendo a far perdere la pazienza anche agli alleati di governo. Proviamo a fare un po' di ordine.Continua a leggere

Il comandante De Falco rimprovera Salvini sul Caso Diciotti : "Nave istituzionale. Inaccettabile fermarla" : Dopo ore di braccio di ferro all'interno del governo tra Salvini, Toninelli e Di Maio, il caso della nave Diciotti si chiuderà stasera con l'approdo al porto di Trapani. Ma il comandante della Guardia Costiera Gregorio De Falco non ha affatto gradito il modo in cui è stata gestita la vicenda."Una Nave della Marina Militare, della Guardia Costiera è una nave istituzionale - ha tuonato su Facebook il senatore pentastellato - ...