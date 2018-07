Casalino al cronista del Foglio | ‘Adesso che chiude cosa fai?’ Salvatore Merlo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) “Una intimidazione“. “Solo una battuta“. Ciò che è successo ieri in piazza a Montecitorio dopo che l’aula ha approvato il taglio dei vitalizi fa discutere. Da una parte il giornalista de Il, dall’altra il portavoce di Palazzo Chigi Rocco. Secondo la denuncia del, l’esponente del Movimento 5 Stelle gli ha detto: “Adesso che Il, che fai? Mi dici a che serve Il? Perché esiste?”. La versione diè stata raccontata nell’edizione di ieri sera di Linea Notte, su RaiTre, e riportata in un articolo odierno del quotidiano diretto da Claudio Cerasa. In tv e sul giornale, il giornalista ha definito il comportamento diuna “intimidazione”. La ricostruzione ha provocato non poche polemiche politiche. Mentre Anzaldi (Pd) ha chiesto all’ordine dei ...