Casa Bianca | Trump rispetta May

A volte ritornano : Hillary Clinton pronta a ricandidarsi alla Casa Bianca : A volte ritornano. Vale per tanti politici, anche quelli che sembrano caduti in disgrazia. E vale ancora di più per una donna potente come Hillary Clinton . La candidata democratica alla Casa Bianca, ...

Notte Bianca : ancora una serata di festa nel centro storico di Casale Monferrato : Come sempre bar, ristoranti e negozi hanno proposto spettacoli, musica e intrattenimento fino oltre mezzaNotte. Dopo il successo di 'Aperto per Cultura' quindi un'altra sera dove il centro storico di ...

Usa : ex Fox Bill Shine nella squadra della Casa Bianca

"Italia cruciale per la stabilità" Trump invita Conte alla Casa Bianca : "L'Italia è cruciale per portare stabilità nella regione del Mediterraneo". Ne è convinto Donald Trump che per questo ha invitato il premier italiano Giuseppe Conte alla Casa Bianca il 30 luglio prossimo "per un colloquio privato seguito da una riunione bilaterale estesa". Un vertice per "riconoscere anche i legami storici e culturali tra i due Paesi che sostengono la relazione bilaterale". Roma e Washington punteranno "a rafforzare la ...

Il premier Conte alla Casa Bianca da Trump il 30 luglio. Focus su missioni internazionali e alleanze : Il 30 luglio prossimo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ricevuto alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo conferma, in una nota, palazzo Chigi spiegando che la visita costituirà l'occasione "per riaffermare la solidità e la centralità del legame di amicizia ed alleanza fra l'Italia e gli Stati Uniti, sia sul piano bilaterale che multilaterale".I due Paesi, spiega ancora palazzo ...