Carceri | Grillo | inutili e dannose | vanno azzerate 2

"Basta Carceri - servono misure alternative". Il post di Beppe Grillo che non può piacere alla Lega : "Il sistema punitivo che stiamo adottando è antico come il mondo, ma soprattutto non funziona. Non funziona e mi pare che sia sotto gli occhi di tutti. Senza fare molta retorica, mi pare che si rubi, si stupri e si uccida ancora". Beppe Grillo parla di un mondo senza carcere, ma con misure alternative. Snocciola i numeri "incredibili, allarmanti" dell'Associazione Antigone - oltre 6 mila detenuti in più in Italia da fine 2015 a ...

