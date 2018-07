Capelli fini | rimedi e acconciature per guadagnare volume

vanityfair

: @SofiaShoe Ah poi altra cosa, mi pare di vedere che hai i capelli abbastanza fini, quindi probabilmente si spezzano… - Sarasg1309 : @SofiaShoe Ah poi altra cosa, mi pare di vedere che hai i capelli abbastanza fini, quindi probabilmente si spezzano… - swanvsong : Raga conoscete un modo per far riprendere i capelli troppo fini e rovinati? Ho provato ogni tipo di shampoo del gen… - stuckonyouth : ho i capelli talmente fini che quando faccio la coda i ciuffetti ai lati neanche si vedono con conseguenza che sembro un anguria -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Asciugarsi costantemente ia testa in giù, continuare a toccare le radici per dare una parvenza di, cercare dei tagli che camuffino quel detestato effetto piatto. Chi ha isi riconoscerà molto bene in questi semplici gesti ripetuti con costanza per cercare di regalare alla propria chioma quella corposità che madre natura non ha donato.LEGGI ANCHE: 10 cose per evitare l'effetto «infeltrito» Ma se le chiome vaporose sembrano rimanere solo un sogno, è anche vero che non tutto è perduto. Occorrono piccoli escamotage per far sembrare le teste più voluminose e importanti: dalla scelta dei prodotti specifici a quella del taglio più adatto fino a piccoli stratagemmi da adottare nella normale beauty routine. Scegli prodotti specifici. E quindi shampoo e conditioner dalla consistenza leggera e non troppo schiumogeni. Uno dei nemici deisottili è proprio ...