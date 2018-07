Caos contratti a termine | col dl Dignità oltre 8mila posti in meno

ilgiornale

(Di venerdì 13 luglio 2018) Si addensano nubi nere sul decretopresentato in pompa magna dal ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio. Adesso che iniziano a uscire le cifre effettive, sembra proprio che lemisure varate dal capo pentastellato non aiutino affatto a sviluppare l'economia del Belpaese. Anzi, rischiano di affossarla mandando in fumo una caterva didi lavoro. Dalla relazione tecnica del provvedimento firmato ieri sera dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, e atteso ora in Gazzetta ufficiale, emerge infatti che benpersone rischiano di trovarsi disoccupate quando il loro contratto asarà scaduto e non potrà essere rinnovato a seguito delle novità introdotte dal dereto."Forza Italia farà un'opposizione strenua ad un provvedimento sbagliato che rischia di bruciare migliaia didi lavoro - spiega il capogruppo di Forza Italia, Mariastella Gelmini - e che è ...