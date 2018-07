Cancro alle ovaie provocato dal talco | Johnson & Johnson condannata a pagare 4 | 7

Tumori : caccia alle cellule ‘ghiro’ per snidare il Cancro dopo la chemio : Nuova strategia nella lotta ai Tumori , per snidare il cancro dopo la chemioterapia: si cercano le cellule ‘ghiro’. Si tratta di cellule tumorali che si addormentano senza dare apparentemente segnali della loro esistenza, ma che risvegliandosi generano metastasi, provocando ricadute nella malattia. A questa nuova pagina della lotta contro i Tumori , considerata importantissima dagli esperti, è dedicato il convegno che si apre oggi a ...

Fondazione Gemelli Irccs entra in network Alleanza contro il Cancro : Roma, 12 giu. , askanews, La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs è entra ta a far parte di Alleanza contro il cancro , ACC, , la rete di ricerca oncologica nazionale italiana. ...

"Sono io la donna che ha sconfitto il Cancro grazie alle cellule immunitarie 'istruite'. Così ritorno alla vita" : Le metastasi del suo cancro al seno si erano ormai diffuse in tutto il corpo, tante che i medici le avevano dato pochi mesi di vita. Ma lei non si è arresa, ed è riuscita a sconfiggere la malattia. È la storia della 52enne Judy Perkins, raccontata dal Daily Mail, che grazie a un rivoluzionario trattamento immunoterapico da due anni risulta completamente guarita.Dopo 7 tipi di chemioterapia sperimentati senza successo, a ...

Tumori : dalle uova di gallina un nuovo modo per analizzare il Cancro : Un nuovo strumento versatile e potente per analizzare il tumore umano. Ricercatori giapponesi, in collaborazione con colleghi americani, francesi e dell’Arabia Saudita, hanno realizzato un ‘egg tumor model’, un modello che sfrutta un uovo di gallina per riprodurre i Tumori umani e mettere a punto nuove terapie. Nel lavoro, pubblicato su ‘Scientific Reports’, i ricercatori hanno coltivato cellule umane di tumore ...

