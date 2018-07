Cancro alla ovaie Johnson & Johnson pagherà 4 | 14 miliardi di risarcimento

Salvini in Calabria : “Mafia e ‘ndrangheta sono una merda - un Cancro che si è allargato in tutta Italia” : Bagno di folle per il ministro dell’Interno Matteo Salvini che a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, ha partecipato alla consegna alla Polizia di alcuni immobili confiscati alla cosca Gallico. Si tratta di un palazzo al centro della cittadina della Piana dove ancora ci vive la mamma ergastolana dei boss che da tempo ha lasciato il carcere per motivi di salute (ha 92 anni). “La ‘ndrangheta è un merda, è un cancro che, purtroppo, si è ...

I medici le diagnosticarono una psioriasi - anni dopo scopre di avere un Cancro alla pelle : Le avevano inizialmente diagnosticato una psioriasi, ma anni dopo Margaret Murphy ha scoperto di avere un cancro alla pelle, dovuto a una scorretta esposizione solare: "Una volta che ti abbronzi, pensi di poter abbassare il fatto di protezione ma dovresti invece sempre proteggere la pelle il più possibile. Qualsiasi crema solare al di sotto di SPF 30 è inutile, specialmente se sei in vacanza e stai sdraiato tutto il giorno sotto il sole. Più ...

Cancro : arriva il vaccino che blocca ogni tumore. L’annuncio dalla Germania : Genetica e nanoparticelle di Rna per un vaccino universale che sfrutta la risposta del sistema immunitario alle infezioni virali e la ‘reindirizza’ per combattere i tumori. Lo studio, che segna un passo avanti verso un vaccino universale contro il Cancro, è condotto dal team di Ugur Sahin della Johannes Gutenberg University di Mainz (Germania), ed è descritto online su ‘Nature’. La ricerca dimostra che il vaccino ...

Tumori : Cancro alla prostata - svelato il lato oscuro della risposta immunitaria : Un gruppo internazionale di ricercatori, guidati da Andrea Alimonti del Dipartimento di medicina dell’Università di Padova, della Facoltà di scienze biomediche dell’Usi e dell’Istituto oncologico di ricerca (Ior), ha messo a punto una metodologia innovativa capace di contrastare l’evolversi del carcinoma prostatico. La studio è stato pubblicato oggi da Nature. Il tumore alla prostata è il più frequente negli uomini adulti. Nonostante ...

“Sono svenuta”. Il racconto di Caolyn Smith. La giudice di ‘Ballando con le stelle’ - da tempo in lotta contro il Cancro - ha svelato tutto in un’intervista : È un esempio di forza Carolyn Smith, ballerina e presidentessa di giuria a Ballando con le stelle. La donna sta documentando via Instagram la sua battaglia contro il cancro, una lotta che ha già vinto la prima volta e dalla quale conta di uscire nuovamente vincitrice. Gli ultimi giorni, però, non sarebbero stati facili per lei. Il fatto di essersi chiesta troppo le ha presentato il conto, costringendola al riposo forzato per qualche ...

"Sono io la donna che ha sconfitto il Cancro grazie alle cellule immunitarie 'istruite'. Così ritorno alla vita" : Le metastasi del suo cancro al seno si erano ormai diffuse in tutto il corpo, tante che i medici le avevano dato pochi mesi di vita. Ma lei non si è arresa, ed è riuscita a sconfiggere la malattia. È la storia della 52enne Judy Perkins, raccontata dal Daily Mail, che grazie a un rivoluzionario trattamento immunoterapico da due anni risulta completamente guarita.Dopo 7 tipi di chemioterapia sperimentati senza successo, a ...

"Avevo il Cancro al seno - volevo morire. Sono ritornata alla vita grazie a una nuova terapia" : Le metastasi del suo cancro al seno si erano ormai diffuse in tutto il corpo, tante che i medici le avevano dato pochi mesi di vita. Ma lei non si è arresa, ed è riuscita a sconfiggere la malattia. È la storia della 52enne Judy Perkins, raccontata dal Daily Mail, che grazie a un rivoluzionario trattamento immunoterapico da due anni risulta completamente guarita.Dopo 7 tipi di chemioterapia sperimentati senza successo, a ...

Come il microbioma si è unito alla lotta contro il Cancro : 'Hanno aperto la possibilità a una chiara applicazione terapeutica della scienza del microbioma'. Verso la clinica I ricercatori stanno ora verificando questa possibilità. Hassane Zarour, immunologo ...

Ricerca sul Cancro - trentenni italiani alla riscossa : un napoletano tra gli 11 cervelli premiati negli States - : ... Luisa Carbognin dell'università degli Studi di Verona; Alessia Castellino dell'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, impegnata negli Usa per una fellowship di Ricerca alla Mayo Clinic di ...

Blizzard donerà $250 - 000 alla Breast Cancer Research Foundation per la ricerca contro il Cancro : Blizzard ha dato il via a un evento di beneficenza nel suo sparatutto di punta Overwatch nel tentativo di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.Come riporta Games Industry, l'azienda ha rilasciato una skin speciale per Mercy, di colore rosa, promettendo che il 100 per cento del ricavato delle sue vendite andrà alla Breast Cancer Research Foundation. Confidando già nelle vendite, Blizzard ha promesso una donazione minima di $ 250.000.La ...

Teramo - la pallavolo abruzzese piange la 17enne Francesca Prosperi stroncata dal Cancro : Teramo, la pallavolo abruzzese piange la 17enne Francesca Prosperi stroncata dal cancro L’atleta, promessa del volley, ha combattuto per due anni contro un raro tumore giovanile Continua a leggere

“Addio campionessa”. Stroncata a 17 anni dal Cancro. Francesca - promessa del volley - si è arresa dopo una lunga battaglia. Il mondo della pallavolo in lacrime : Una storia di quelle che non si vorrebbero mai raccontare, che tocca il cuore e lo fa affondare in un gorgo di dolore. Francesca Prosperi aveva 17 anni. Era bella, intelligente, un promessa della pallavolo. Poi due anni fa la scoperta e la diagnosi terribile: cancro. Per due anni ha lottato come una leonessa poi, stamani, si è arresa, il cancro che l’ha portata via mentre era in terapia all’Ospedale Santo Spirito di Pescara. ...

Cancro - una mamma-psicologa racconta la sua lotta tra turbamento e lucidità. “Devo pensare alla mia testa” : “Come cantava Britti, sono una su un milione”. Così, con ironia e schiettezza, con profondità e leggerezza in Tu sei oncologica, vero? Francesca Masi, psicologa di professione, racconta del modo in cui ha affrontato la sua malattia e continua a farlo ogni giorno. Lei è una su un milione perché quello da cui è affetta è un Cancro ematologico che generalmente colpisce pazienti maschi con più di sessant’anni. Francesca, invece, ha appena 40 anni, ...