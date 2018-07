Cambi | euro ancora in calo a 1 | 1657 dlr

Trump : 'L'ondata di immigrati sta Cambiando l'Europa in peggio' : Donald Trump torna ad attaccare i leader europei, accusandoli di distruggere la cultura del continente consentendo l'ingresso di milioni di immigrati. In un'intervista al Sun, il presidente americano ...

Di Maio : «Via ai vitalizi e taglio alle pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video Cosa Cambia e chi ci perde : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Migranti : Salvini - proposte italiane diventano europee - Cambio marcia Ue : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Le proposte italiane su Migranti diventano proposte europee. Contiamo che finalmente l’Europa torni a difendere i confini e il diritto e alla sicurezza dei 500 milioni di europei”. Così il ministro dell’interno, Matteo Salvini, durante la conferenza congiunta con i colleghi austriaco e tedesco a Innsbruck. “Meno Migranti, meno sbarchi e meno morti”, ha sottolineato ...

Cambi : euro ancora sotto 1 - 17 dollari : ANSA, - ROMA, 12 LUG - Quotazioni dell'euro in lieve recupero dopo la fiammata della valuta americana con la moneta unica che passava di mano a 1,1676 ieri sera in chiusura di giornata. Alle prime ...

Boldrini sul Centrosinistra - "lista unica alle Europee 2019"/ Ecco lo slogan : "Cambiare l'Europa per salvarla" : Boldrini sul Centrosinistra, "lista unica alle Europee 2019": l'esponente di Liberi e Uguali punta sull'unità ed annuncia lo slogan, "cambiare l'Europa per salvare l'Europa"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:10:00 GMT)

Il ministro Savona : 'Dobbiamo Cambiare l'Europa : rendere più forte l'euro' : Vi è necessità di 'una stretta connessione tra architettura istituzionale dell'Ue e politiche di crescita se si vuole che l'euro sopravviva'. Lo ha detto il ministro degli Affari Europei Paolo Savona ...

Cambio della guardia al Neuromed : de Gaetano presidente del Cda - : L'augurio ha continuato Pennelli rivolgendosi al nuovo presidente è che il nostro istituto continui ad essere non un semplice ospedale ma un tempio di scienza». Dai recenti traguardi, che hanno ...

Cambi : euro debole a 1 - 1738 dollari : ANSA, - ROMA, 10 LUG - euro debole ancora in lieve calo sul dollaro in avvio di seduta con la moneta unica europea che passa di mano a 1,1738 dollari contro gli 1,1746 di ieri sera. Lo yen scende però ...

Neuromed - Cambio al vertice : il professor Giovanni de Gaetano è il nuovo presidente : ... creando sempre serenità"; poi ha rivolto l'augurio a de Gaetano, affinché "l'Istituto neurologico non sia un ospedale qualunque, bensì un tempio di scienza". A fargli da eco, l'eurodeputato Aldo ...

Cambio lire in euro - ancora oggi migliaia di famiglie in attesa - : Ma non erano scadute nel 2012? Sì, ma le lire in circolazione valgono circa 1 miliardo di euro. migliaia di famiglie stanno ancora cercando di farsi riconoscere il Cambio, appellandosi a una sentenza ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 9/07/2018 - ore 15.40 : Giornata in moderato rialzo per il cross-rate Euro contro Dollaro , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a ...

Renzi : no sCambio porti aperti-80 euro : Aggiungo: noi non abbiamo mai lasciato in mare 600 disperati, ostaggi di una trattativa politica.Abbiamo cercato di salvare i vivi e di raccogliere i morti Qualcuno lo chiama buonismo,io civiltà"