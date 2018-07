Caldo Palermo | allerta della Protezione Civile

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018) Laregionale siciliana ha diramato una bollettino meteo per ondate di calore con livello 2 ‘Pre’ in una scala da 0 a 3, per la città diper la giornata di domani. Il bollettino prevede una temperatura percepita di 36 gradi. “In considerazione di ciò, si invita la popolazione a prendere visione del vademecum riportato sul sito del MinisteroSalute”, si legge in una nota del comune. “Anche in considerazionecoincidenza con il Festino, che vedrà diverse centinaia di migliaia di persone lungo le strade, soprattutto nell’asse compreso fra la Cattedrale e Porta Felice e poi lungo il Foro Umberto Primo, laregionale, in collaborazione con quella comunale, con la Croce Rossa, le associazioni di volontariato e le forze dell’ordine ha predisposto un ingente sistema di intervento”, spiega ...