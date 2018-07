Calciomercato Inter - Spalletti : Perisic e Brozovic parte del progetto : Il mondiale di Russia ha sicuramente sorpreso per i risultati e per le nazionali top eliminate: dalla Germania alla Spagna, all'Argentina ed il Brasile, eliminazioni eccellenti che hanno portato in finale nazionali sicuramente di notevole qualità ma che forse inizialmente non erano le prime candidate alla vittoria finale. Domenica 15 luglio si disputerà infatti la finale Francia e Croazia ma se per la nazionale transalpina la finale non è del ...

Calciomercato Spal - nell'undici tipo le novità Fares e Vanja Milinkovic-Savic : È entrato nel vivo ormai da qualche settimana il Calciomercato della Spal in vista del prossimo campionato di Serie A 2018-19. Anche la formazione allenata da Leonardo Semplici sta cercando i giusti puntelli per rinforzare la rosa. L'obiettivo non è cambiato rispetto alla passata stagione, rimane quello di arrivare alla salvezza il più presto possibile. La Spal nel torneo scorso è riuscita a tagliare il suo traguardo, quest'anno i tifosi sperano ...

Calciomercato Spal - per l'attacco il sogno è Petagna : FERRARA - La Spal attende a breve almeno tre innesti, vale a dire uno per reparto. Si aspetta però l'occasione giusta. Vagnati non ha fretta, osserva bene il campo e attende il momento giusto per ...

Calciomercato Spal - ufficiale : Strefezza in prestito alla Cremonese : FERRARA - Tre operazioni in uscita per la Spal . La prima è relativa a Gabriel Strefezza , classe 1997 , nella scorsa stagione in presito alla Juve Stabia in Serie C, che, comunica il club ferrarese, "...

Calciomercato Spal - Strefezza alla Cremonese. Mastrilli al Teramo : FERRARA - Tre operazioni in uscita per la Spal . La prima è relativa a Gabriel Strefezza , classe 1997, nella scorsa stagione in presito alla Juve Stabia in Serie C, che, comunica il club ferrarese, "...

Calciomercato Spal - nel mirino l'attaccante Moncini : FERRARA - Da ieri si suda a Tarvisio, dove Semplici ha diretto la prima doppia seduta della stagione. Un copione che i biancoazzurri ripeteranno anche oggi, con la truppa impegnata al mattino sulla ...

Calciomercato Spal - Djourou e Matavz restano nel mirino : FERRARA - Con l'arrivo di Valoti la Spal ha chiuso una tessera importante di un mosaico dove la partenza di Grassi aveva lasciato un bel vuoto. Il mercato Spallino però è lungi dall'essere terminato: ...

Calciomercato : ecco il nuovo portiere della Spal : Il Torino ha rinnovato il contratto del portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic fino al 30 giugno 2021, per poi cederlo in prestito secco alla Spal fino al termine della stagione. Ad annunciare l’operazione, attraverso il proprio sito, è lo stesso club granata. L’estremo difensore, fratello del più famoso centrocampista della Lazio Sergej, è considerato una promessa. Al Toro, la scorsa stagione, tanta panchina, ma anche qualche ...

Calciomercato Torino - ceduto Milinkovic-Savic alla Spal : Torino - Il Torino ha ceduto in prestito annuale il portiere Vanja Milinkovic-Savic alla Spal. Il ragazzo, classe 1997, è cresciuto nelle giovanili del Vojvodina , dove ha debuttato in prima squadra, ...

Calciomercato Spal : preso Valoti dall’Hellas Verona : Mattia Valoti è un nuovo giocatore della Spal. Il centrocampista classe 1993 arriva dall’Hellas Verona “in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni”, fa sapere in una nota la società emiliana. Nell’ultimo campionato di Serie A il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Milan ha collezionato 26 presenze segnando 3 reti.L'articolo Calciomercato Spal: preso Valoti dall’Hellas Verona sembra ...

Calciomercato Atalanta - preso Varnier dal Cittadella. Vanja Milinkovic-Savic alla Spal : Si muove il Calciomercato di Serie A. L'Atalanta, in particolare, continua a lavorare sui giovani. Dopo aver già preso Bettella dall'Inter, Reca dal Wisla Plock e Tumminello dalla Roma, la società ...

Calciomercato Spal : arriva Dickmann in prestito dal Novara : La Spal comunica di aver acquisito dal Novara a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto a determinate condizioni, Lorenzo Dickmann. Il laterale ha firmato col club biancazzurro un contratto di 4 anni con opzione per il quinto. Il neo giocatore Spallino, classe 1996, ha collezionato 125 presenze con la maglia del Novara in cinque stagioni (quattro campionati in Serie B e uno in Lega Pro) con all’attivo 6 reti. Inoltre ha vestito le ...