Calciomercato | si accende il duello Torino-Genoa | un obiettivo comune | ma non solo…

sportfair

: Con la #WorldCup quasi agli sgoccioli, si accende il calciomercato. Dopo Cristiano Ronaldo alla Juventus e #Arthur… - MondoFutbolCom : Con la #WorldCup quasi agli sgoccioli, si accende il calciomercato. Dopo Cristiano Ronaldo alla Juventus e #Arthur… - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: Lozano torna a casa, ora si accende il calciomercato. La rivelazione: 'Scartato dal Napoli, ora va al City' https://t.co… -

(Di venerdì 13 luglio 2018)si scalda l’asse tra i due club che sul mercato si stanno incontrando (e scontrando) spesso e volentieriun asse caldissimo in queste ore in chiave. I due club si stanno infatti contendendo il centrocampista dell’Empoli Krunic, calciatore molto interessante messosi in luce nella passata stagione in Serie B. Come detto, il calciatore bosniaco interessa sia alche al, club alla ricerca di un centrocampista da aggiungere alla rosa. I primi contatti sono in corso, ma non si tratta dell’unica trattativa che in queste ore stando la rivalità tra Toro e. Sì perchè i granata hanno chiesto informazioni per l’esterno mancino Laxalt, in forza proprio al Grifone. Preziosi vorrebbe trattenere il calciatore a meno di offerte folli…L'articolo, siil: un ...