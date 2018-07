Calciomercato LIVE | tutte le trattative di venerdì 13 luglio in DIRETTA | la Juventus

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : 7.30 La Gazzetta dello Sport: "Nuovo Milan, spunta Leo" Apertura della Rosa dedicata alla nascita del "nuovo" Milan. Con Paolo Scaroni presidente il brasiliano potrebbe tornare per ricoprire il ruolo ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 12 luglio in DIRETTA : la Juventus lavora in uscita - le altre della Serie A in entrata : Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 12 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : 7.30 La Gazzetta dello Sport: "Ci vediamo lunedì" Titolo della Rosa inevitabilmente riferito all'ingaggio di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. La Gazza rimanda l'appuntamento alla ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 11 luglio in DIRETTA : Inter e Napoli devono rispondere alla Juventus : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DEL Calciomercato DI MARTEDI’ 10 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 11 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 10 luglio in DIRETTA : Juventus e Cristiano Ronaldo - la stretta finale! : Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 10 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo lunedì Il futuro di Cristiano Ronaldo si deciderà nelle prossime ore. Previsto un incontro fra Mendes e il Real Madrid, la Juve aspetta il via libera definito per fare l'offerta ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 9 luglio : Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus - Inter-Rafinha si riapre : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 8 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 9 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo domenica Non solo i giocatori ma anche i proprietari di società. E' mercato anche questo e continua a tenere banco la questione legata alle sorti del Milan. Rocco Commisso ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 8 luglio : il Real attende l’annuncio di Ronaldo - Felipe Anderson al West Ham? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 7 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: domenica 8 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo venerdì La Juve sta ricevendo segnali positivi dalla Spagna, il filo diretto tra Marotta&Paratici con Mendes è continuo e orientato sempre di più a cercare di chiudere la ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di sabato 7 luglio : Juventus-Cristiano Ronaldo si lavora ai dettagli - Balotelli verso Marsiglia : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 6 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: sabato 7 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : La Gazzetta riporta anche le parole dell'agente del giocatore, Jorge Mendes: "Se lascerà il Real Madrid lo farà per una nuova sfida" 7.30 Corriere dello Sport: "CR7 Luglio" E' il titolo in apertura ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 6 luglio in DIRETTA : ore decisive per l’affare Cristiano Ronaldo alla Juventus : Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 6 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Dybala via dalla Juventus? / Calciomercato - bianconeri su Cr7 e il Liverpool ci prova per la Joya : Dybala via dalla Juventus? Calciomercato: i bianconeri sono concentrati sul possibile arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il Liverpool prova allora a prendere la Joya. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:40:00 GMT)