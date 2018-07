Calciomercato | l' Airone non smette di volare | Caracciolo riparte dalla Feralpisalò

sport.sky

: L'airone vola in serie C! - tuttopotenza : L'airone vola in serie C! - HyboriaLeague : RT @mastelli93: Una delle ultime #Bandiere cambia casacca..dopo 12 stagioni con la maglia del #Brescia..#AndreaCaracciolo firma un biennale… - mastelli93 : Una delle ultime #Bandiere cambia casacca..dopo 12 stagioni con la maglia del #Brescia..#AndreaCaracciolo firma un… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) "Non era facile dire di no alla B - ha proseguito il presidente - è un grande calciatore, un simbolo dello sport bresciano, ha grandi valori umani. È in linea con il nostro stile". Tutt'altra musica ...