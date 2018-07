Calciomercato Hellas | super mossa per l’attacco ...

Calciomercato Spal : preso Valoti dall’Hellas Verona : Mattia Valoti è un nuovo giocatore della Spal. Il centrocampista classe 1993 arriva dall’Hellas Verona “in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni”, fa sapere in una nota la società emiliana. Nell’ultimo campionato di Serie A il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Milan ha collezionato 26 presenze segnando 3 reti.L'articolo Calciomercato Spal: preso Valoti dall’Hellas Verona sembra ...

Calciomercato Serie B e Serie C : scatto di Hellas e Crotone - Cosenza già scatenato - colpo Ternana : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per il Calciomercato, anche quello di Serie B e Serie C, ecco tutte le trattative riportate dalla ‘rosea’. Il Verona ingaggia Cisse, il Crotone in pressing su Melchiorri del Cagliari, il Padova è vicino a Vido dell’Atalanta. Il Lecce vicino a Marilungo dello Spezia e La Mantia dell’Entella, Morosini del Genoa è richiesto dal Pescara. Il Cosenza dopo la promozione ...

Calciomercato Hellas Verona - ecco allenatore e primo colpo per la prossima stagione : Calciomercato Hellas Verona – Grande delusione in casa Hellas Verona dopo la retrocessione nel campionato di Serie B, la squadra di Pecchia non è riuscita a reagire e conquistare l’obiettivo. Ma adesso è arrivato il momento di programmare la prossima stagione e la prima mossa può considerarsi importante, la decisione è stata quella di affidare la panchina all’ex Bari Fabio Grosso, avrà l’obiettivo di riportare ...

Calciomercato Hellas Verona - il primo rinforzo per la prossima stagione arriva dall’Udinese : Calciomercato Hellas Verona – Ancora grande delusione in casa Hellas Verona dopo la retrocessione nel campionato di Serie B, adesso l’obiettivo è quello di costruire una squadra super per la prossima stagione per tentare l’immediato ritorno in massima serie. Prima mossa da parte della dirigenza, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Verona punta forte sulla riconferma di Ryder Matos, attaccante di 25 anni ...