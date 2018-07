Calciomercato Atalanta | mossa a sorpresa per il centrocampo

calcioweb.eu

: Confermato, #Zapata dalla @sampdoria all’@Atalanta_BC: in giornata le visite ???? #calciomercato @ - DiMarzio : Confermato, #Zapata dalla @sampdoria all’@Atalanta_BC: in giornata le visite ???? #calciomercato @ - MarcoBovicelli : Avventura all’@Atalanta_BC pronta a cominciare, eccolo il saluto alla @sampdoria di Duvan #Zapata #Atalanta… - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, è ufficiale l'arrivo di Duvan #Zapata dalla #Sampdoria ???? -

(Di venerdì 13 luglio 2018)– L'non si ferma sul mercato e dopo il colpo Duvan Zapata che ha aumentato la competitività in attacco, il club nerazzurro punta sul, nelle ultime ore. Secondo quanto riporta 'Gianluca Di Marzio' il club sta lavorando per Leander Dendoncker, belga classe '95 dell'Anderlecht, la trattativa è a buon punto ed il club spera di raggiungere la fumata bianca già nelle prossime ore. In arrivo dunque un nuovo tassello per il tecnico Gasperini per una squadra sempre più competitiva. Ed è solo l'inizio, altre trattative pronte a decollare.