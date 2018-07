Cagliari | Cerri torna in rossoblù dopo tre anni

Calciomercato - Cerri : «Sogno un gol sotto la curva del Cagliari» : CAGLIARI - Il Cagliari investe su Alberto Cerri : ritorno in Sardegna per il bomber, reduce da una stagione da 15 gol a Perugia, con contratto di cinque anni. L'attaccante, classe 1996, arriva dalla ...

Cagliari - Cerri si presenta : “Qui per confermare i miei progressi. Sono carico e ottimista” : Cerri SI presenta- Alberto Cerri si presenta al suo nuovo (vecchio) pubblico rossoblù. Affare totale da 10 milioni di euro con la Juventus. 1 milione per il prestito oneroso, 9 milioni la cifra del riscatto obbligatorio da parte del club rossoblù. L’ex attaccante del Perugia è apparso visibilmente carico e pronto per la nuova avventura […] L'articolo Cagliari, Cerri si presenta: “Qui per confermare i miei progressi. Sono carico ...

Calciomercato Cagliari : preso Cerri : Il mercato del Cagliari sceglie la strada dei ritorni. Per Alberto Cerri, classe 1996, l’ufficialità è solo questione di ore. L’attaccante ex Perugia, ma ancora di proprietà della Juve, ha già effettuato le visite mediche ed è a Cagliari in attesa del disbrigo delle formalità. Al Perugia è stato ceduto a titolo definitivo, Melchiorri, l’anno scorso in prestito al Carpi. In pista anche il ritorno di Albin Ekdal, ...

