Cade in mare - barca senza guida contro banchina : rogo e panico : BACOLI - Momenti di panico nel primo pomeriggio a Baia nel Napoletano, a causa di un incidente avvenuto nello specchio d?acqua antistante il cantiere Omlin. Verso le 15.10, un gommone con un...

Cade in mare - barca senza guida contro banchina : rogo e panico : BACOLI. Momenti di panico nel primo pomeriggio a Baia, a causa di un incidente avvenuto nello specchio d?acqua antistante il cantiere Omlin. Verso le 15.10, un gommone con un conducente...

Sanità - il ministro Grillo a Castellammare : 'Organico carente - colpa del mondo acCademico' : ...a venire qua a Castellammare - ha detto il ministro - per capire cosa significa non avere specialisti per le aree delle emergenze e dell'anestesia e della radiologia e poi voglio vedere se il mondo ...

Napoli - ministra Grillo all'Ospedale del Mare/ Reparto chiuso per festa primario : “Non doveva acCadere” : Napoli, ministra Giulia Grillo all'Ospedale del Mare dopo il caso del Reparto chiuso per festa primario: “Non doveva accadere”. Oggi pomeriggio ispezione. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:25:00 GMT)

San Vigilio di Marebbe (BZ) : tanti eventi per osservare il cielo notturno e le stelle Cadenti - anche ad alta quota : Ad agosto, quando il cielo regala lo spettacolo delle stelle cadenti, è affascinante allontanarsi dalle luci della città, per trovare luoghi bui in cui godersi la magia delle scie luminose nella notte. Tra le Dolomiti, il cielo stellato è una visione privilegiata da scoprire ogni giorno, con la sensazione di avvicinarsi alle stelle dalle altitudini delle splendide vette Patrimonio Mondiale UNESCO. Ma per chi vuole vivere un’esperienza ancora più ...

Paura tra la gente sul lungomare di Pozzuoli - Cade balaustra da un palazzo : uomo ferito alla testa : Paura e spavento ieri sera al Corso Umberto sul lungomare di via Napoli. Intorno alle ore 21,15 da un fabbricato è caduta in maniera accidentale, come accertato dai carabinieri, una balaustra in ferro ...

Sant'Elpidio a Mare. Conclusi i corsi fotografici organizzati da Foto Beato in collaborazione con l'ACademia Elpidiana Studi Storici : 'Ringraziamo il titolare di Quota CS Sport Simone Corradini per l'ospitalità, il Presidente Giovanni Martinelli dell' Academia Elpidiana di Studi Storici per aver messo a disposizione i suoi locali ...

Brasile - elicottero Cade in mare a Rio de Janeiro : un morto e 3 feriti : Brasile,elicottero cade in mare a Rio de Janeiro:un morto e 3 feriti Brasile,elicottero cade in mare a Rio de Janeiro:un morto e 3 feriti Continua a leggere L'articolo Brasile,elicottero cade in mare a Rio de Janeiro:un morto e 3 feriti proviene da NewsGo.