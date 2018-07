Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti : “Non stravolgerò la Buona Scuola” : Il ministro Marco Bussetti ha presentato in Parlamento le linee programmatiche del Miur. In particolare è stato confermato che le riforme del precedente governo saranno modificate ma non stravolte. Per l'università un piano pluriennale che affronti il nodo del reclutamento e dei finanziamenti carenti.Continua a leggere

Bussetti - Buona Scuola va rivista non abolita : Ieri 11 luglio 2018 si è tenuta al Senato in sede congiunta di Camera e Senato l'audizione del Ministro del Miur Marco Bussetti nella quale sono state presentate le linee programmatiche della Scuola. Dall'audizione del Ministro Bussetti è emerso nettamente che l'attuale governo vuole soltanto riformare la legge 107, in quanto ritiene che la Scuola e l'università siano state oggetto di riforme a ritmo tale che la nuova si presentava quando ...

Bussetti : buona scuola cambi - no abolire : 19.25 "Non è intenzione del governo stravolgere la buona scuola ma i nodi emersi vanno affrontati e sciolti in modo condiviso","non si vuole ricorrere a nuove riforme e ulteriori strappi", ha detto il ministro dell'Istruzione Bussetti, alle Commissioni di Camera e Senato. Sull'alternanza "scuola-lavoro",spiega: "E' stata interpretata come obbligo non come opportunità", ma "è uno strumento in cui credo molto"."Servono correzioni ma non va ...

Bussetti - Buona Scuola va rivista : ANSA, - ROMA, 11 LUG - "L'obiettivo che mi prefiggo è quello di ricreare un clima di serenità e di fiducia, senza ricorrere a nuove riforme e ad ulteriori strappi. D'altra parte, se non vi è l'...

Istruzione - Bussetti : 'La Buona scuola va corretta ma non abolita' : "La scuola e l'università sono state oggetto di riforme a ritmo tale che la nuova si presentava quando l'altra non era ancora realizzata". Lo dice il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, spiegando ...

Bussetti ‘SMONTA’ LA BUONA SCUOLA/ Malpezzi (Pd) : “stop a chiamata diretta penalizza giovani docenti” : SCUOLA, abolita la "chiamata diretta" dei docenti: firma Miur-sindacati, il ministro BUSSETTI supera la BUONA SCUOLA del Governo Renzi. "Chi vince il concorso non cambi Regione"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Abolita la “chiamata diretta” dei docenti/ Firma Miur-sindacati - Bussetti supera la ’Buona Scuola’ di Renzi : Scuola, Abolita la "chiamata diretta" dei docenti: Firma Miur-sindacati, il ministro Bussetti supera la Buona Scuola del Governo Renzi. "Chi vince il concorso non cambi Regione"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:59:00 GMT)

Buona Scuola : M.S.A scrive a Bussetti - le urgenze da risolvere : Breve comunicato da parte dell’Associazione M.S.A rivolto al ministro dell’Istruzione Bussetti. La Buona Scuola e le revisioni da fare su alcuni punti. A poche settimane dalla nomina del ministro Bussetti al capo del Ministero dell’Istruzione, il prof. Luciano Scandura, in qualità di coordinatore nazionale dell’Associazione M.S.A. comparto Scuola, ha inviato una lettera al neoministro per […] L'articolo Buona Scuola: M.S.A ...

Ministro Bussetti : ‘Buona Scuola? Nessuno strappo ma riforme condivise’ : Il Ministro Bussetti, in un’intervista a corriere.it, parla della Buona Scuola e dei tanti temi di attualità dell’universo scolastico. Afferma che il Ministero dell’Istruzione sarà al fianco di tutti i docenti che hanno subito attacchi e aggressioni e che si costituirà parte civile. Marco Bussetti rincara la dose sull’argomento sostenendo voler riportare l’insegnante al centro del […] L'articolo Ministro ...

Bussetti : ‘La Buona Scuola? Mi piace’ : Cosa pensa realmente della Buona Scuola il neo Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti? Il governo presieduto da Giuseppe Conte si è finalmente insediato. Il contratto di governo stipulato da Movimento 5 Stelle e Lega può finalmente essere messo in pratica. Quelle riforme tanto sbandierate dai leader dei due partiti possono finalmente vedere luce. In ambito scolastico […] L'articolo Bussetti: ‘La Buona Scuola? Mi piace’ ...

Di Meglio : auguri Bussetti. Abrogazione buona scuola primo impegno : Di Meglio: auspichiamo in tempi rapidi Abrogazione riforma buona scuola Roma -Di seguito le parole del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio. “Al neoministro Marco Bussetti rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Auspicando che, coerentemente con gli impegni assunti dalla coalizione che lo ha espresso, si provveda in tempi rapidi ad abrogare la riforma della buona scuola”. “La legge ...