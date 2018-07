Brexit | Trump | May non mi ha ascoltato | a rischio accordi commerciali

Brexit : Trump - a rischio scambi con Usa : ANSA, - NEW YORK, 13 LUG - "Mi piace" il primo ministro inglese Theresa May, ma "non ha ascoltato i miei consigli" sulla Brexit. Lo afferma il presidente americano, Donald Trump, in un'intervista al ...

Trump alla Nato : pagate! E a Londra : fate la Brexit! : Perché se rimarrete invischiati nella politica commerciale europea, anche voi vi beccherete il colpo di scure che sto per infliggere al Vecchio Continente. Da un punto di vista politico, anche senza ...

Brexit - Trump : piano May danneggierà Usa : 0.51 Il piano 'soft' della premier Theresa May per la Brexit "ucciderà" futuri possibili accordi commerciali tra il Regno Unito e gli Usa. Così Trump in un'intervista al Sun durante la sua visita a Londra,stando alle anticipazioni diffuse via Twitter dall'autore del pezzo, Tom Newtown Dunn. "Con un accordo come quello,noi dovremmo avere a che fare con l'Unione europea anziché col Regno Unito e ciò ucciderebbe l'intesa",ha ammonito."Avrei agito ...

Trump e la Brexit - occhi negli occhi : Milano. La Brexit e Donald Trump si sono trovati a Londra, i due spettri che dal 2016 fanno tremare i liberali uno di fronte all’altro. Theresa May, premier britannica, che pubblica il documento ufficiale sulle relazioni future del Regno Unito con l’Unione europea e il presidente americano che storc

Trump arriva a Londra - tensione con May sulla Brexit - : Il presidente Usa sminuisce le proteste annunciate e si dichiara sostenitore dell'uscita del Regno dall'Unione Europea, mettendo però in dubbio la fedeltà delle scelte politiche alla volontà popolare. ...

May : basta europei che vengono nel Regno Unito a cercare lavoro. Brexit - botta e risposta con Trump : Stop agli europei che arrivano nel Regno Unito in cerca di lavoro. «Non sarà più permesso alle persone di arrivare dall'Europa nella remota possibilità che possano...

Usa - ambasciatore in Gb : Trump punta a accordo bilaterale dopo Brexit : Usa,ambasciatore in Gb: Trump punta a accordo bilaterale dopo Brexit Usa,ambasciatore in Gb: Trump punta a accordo bilaterale dopo Brexit Continua a leggere L'articolo Usa,ambasciatore in Gb: Trump punta a accordo bilaterale dopo Brexit proviene da NewsGo.

Usa - ambasciatore in Gb : Trump punta a accordo bilaterale dopo Brexit : A Donald Trump piacerebbe fare un accordo bilaterale Usa-Gb non appena sarà concluso il processo della Brexit. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Washington l'ambasciatore Usa a Londra Woody ...

Papà Markle parla troppo : Harry commentò Trump e Brexit : Che cosa hanno in comune il futuro re Carlo Mountbatten-Windsor, 69 anni, figlio di Elisabetta II e padre del principe Harry e Thomas Markle, 73 anni, ex direttore della fotografia e padre di Meghan, ...