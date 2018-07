ilfattoquotidiano

: Brexit, Trump: “Alla May avevo detto come fare ma ha scelto un’altra strada. Così ucciderà l’accordo con gli Usa” - fattoquotidiano : Brexit, Trump: “Alla May avevo detto come fare ma ha scelto un’altra strada. Così ucciderà l’accordo con gli Usa” - SkyTG24 : #Brexit, #Trump: May non mi ha ascoltato, a rischio accordi commerciali - umbriajournal_ : +++ Tg Nazionale +++ #Brexit, #Trump: May non mi ha ascoltato, a rischio accordi commerciali -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Dopo le dimissioni di due ministri chiave del suo governo in disaccordo con il suo piano per la, ora c’è una nuova grana per la premier britannica Theresa May. A lanciare la bomba è stato il presidente Usa Donald, che proprio venerdì ha in agenda un incontro con la primo ministro e la regina Elisabetta II. In un’intervista al Sun l’inquilino della Casa Bianca accusa la May di non aver seguito i suoi consigli e di aver “indebolito la”. “Le, ma lei haunadiversa”, afferma. Il suo piano soft “avrà conseguenze negative per l’accordo commerciale con gli Stati Uniti” e “e questa sarà la“ci troveremo a trattare con l’Unione Europea invece che con il Regno Unito. Quindi questo ucciderà probabilmente l’accordo”, conclude. Secondo il Washington ...