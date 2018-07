Borsa | Milano apre in rialzo | +0 | 43%

Borsa Milano tiene - giù Autogrill e Tim : ANSA, - Milano , 12 LUG - Dopo le paure della guerra dei dazi, Borse europee in positivo sostenute anche da Wall street: Milano è stata tra le più caute, con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in aumento ...

Borsa - Milano chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 38% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,38% a 21.790 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,41% a quota 23.992 punti.