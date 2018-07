Borsa | in calo il controvalore degli scambi del 13 07 2018

Borsa Italiana - in calo il controvalore degli scambi del 12/07/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,78 miliardi di euro, in ribasso, -5,21%,, rispetto ai precedenti 1,88 miliardi. I ...

Borsa Italiana - in calo il controvalore degli scambi dell'11/07/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,88 miliardi di euro, in ribasso , -5,84%, , rispetto ai precedenti 2 miliardi. I ...

Borsa : Milano chiude in calo dell'1 - 58% : ANSA, - Milano, 11 LUG - L'indice principale della Borsa di Milano, il Ftse Mib, chiude in flessione dell'1,58%, a quota 21.708 punti. 11 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

AZIONI JUVENTUS - LA QUOTAZIONE IN Borsa/ Ultime notizie : titolo in calo ma CR7 ha permesso un +24% : Cristiano Ronaldo spinge il titolo JUVENTUS: +5,77% in BORSA. Oggi 11 luglio 2018 il prezzo delle AZIONI bianconere parte da 0,95 euro: le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:32:00 GMT)

Borsa : Europa apre in calo - Londra -0 - 8% : ANSA, - MILANO, 11 LUG - Apertura in rosso per le Borse europee. Francoforte ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,82% a 12.506 punti, Milano in perdita dello 0,77% a 21.888 punti e Parigi in ...

Borsa : Milano apre in calo dello 0 - 77% : ANSA, - Milano, 11 LUG - Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avvito le contrattazioni in perdita dello 0,77% a 21.888 punti.

Tokyo - la Borsa chiude in forte calo : Nikkei -1 - 19% : Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo sulla scia dell'annuncio di nuove imposizioni di dazi Usa sulle merci cinesi. Alla fine delle contrattazioni sulla piazza nipponica, l'indice Nikkei segna ...

Borsa di Tokyo in netto calo - Nikkei perde 1 - 19% : Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,19% – Borsa di Tokyo in netto calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 21.932,21 punti, con una perdita di 264,68 punti, pari all’1,19 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.002,14 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 22.044,62 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in mattinata ...

Borsa Shangai in calo con nuovi dazi Usa : ANSA, - PECHINO, 11 LUG - I venti di guerra commerciale, con la nuova lista di dazi al 10% sulle importazioni di beni 'Made in China' messa a punto dall'amministrazione Trump per ulteriori 200 ...

Borsa : Milano gira in calo con Tim : ANSA, - Milano, 10 LUG - Inverte la rotta Piazza Affari dopo un avvio in lieve rialzo , Ftse Mib -0,3%, , frenata da Tim , -2,15%, a seguito la raccomandazione di vendere il titolo da parte degli ...

Tokyo - la Borsa chiude in calo : Nikkei -0 - 78% a 21.546 punti : La Borsa di Tokyo termina gli scambi col segno meno, a un giorno dall'entrata in vigore dei nuovi dazi in Cina sulle merci statunitensi, con gli investitori che monitorano possibili inasprimenti degli ...

Borsa : Tokyo - apertura in lieve calo : ANSA, - Tokyo, 5 LUG - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in lieve ribasso, quando manca un giorno all'implementazione dei nuovi dazi tra Cina e Stati Uniti, e gli investitori monitorano i ...

Borsa : Milano chiude in calo -0 - 36% : ANSA, - Milano, 4 LUG - Piazza Affari chiude in calo la seduta. Il Ftese Mib si è fermato in calo dello 0,36 per cento a 21.686 punti. Pesano sul listino i cali di Moncler, -3,6%, e St, -2,98%, mentre ...