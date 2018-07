Borsa di Tokyo in deciso rialzo | Nikkei guadagna 1 | 85%

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +1 - 17% : ANSA, - Tokyo, 12 LUG - La Borsa di Tokyo termina la seduta col segno più, con gli investitori che tornano sul mercato quando si consolida la svalutazione della divisa nipponica sul dollaro, un ...

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 17% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1,17% – Borsa di Tokyo in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.187,96 punti, con un guadagno di 255,75 punti, pari all’1,17 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.036,87 punti, scendendo subito dopo fino a 22.019,19 punti, il livello più basso della giornata, e salendo nel pomeriggio ...

Tokyo - la Borsa chiude in forte calo : Nikkei -1 - 19% : Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo sulla scia dell'annuncio di nuove imposizioni di dazi Usa sulle merci cinesi. Alla fine delle contrattazioni sulla piazza nipponica, l'indice Nikkei segna ...

Borsa di Tokyo in netto calo - Nikkei perde 1 - 19% : Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,19% – Borsa di Tokyo in netto calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 21.932,21 punti, con una perdita di 264,68 punti, pari all’1,19 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.002,14 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 22.044,62 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in mattinata ...

Borsa. Tokyo apre in negativo a -0.88% : 03.30 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, mentre riappaiono i timori di un inasprirsi delle tensioni commerciali globali dopo l'annuncio di Washington di nuove imposizioni di dazi sulle merci cinesi. L'indice Nikkei cede lo 0,88% a quota 21.002,42, con una perdita di 194punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a quota 110,80; e a 129,90 sulla moneta unica.

Borsa Tokyo : chiusura in rialzo dello 0 - 66% per l'indice Nikkei : Solo negli ultimi 10 minuti, l'indice che contiene i 225 titoli piu' importanti dell'economia nipponica ha perso circa 100 punti. A determinare l'esito finale, comunque ampiamente positivo, sono ...

Borsa : Asia poco mossa - Tokyo +0 - 25% : ANSA, - MILANO, 10 LUG - Borse Asiatiche poco mosse, sull'onda lunga della trattativa sui dazi tra Usa e Cina e dopo gli episodi di maltempo che hanno colpito il Giappone. Tokyo ha guadagnato lo 0,25%,...

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 66% : ANSA, - Tokyo, 10 LUG - La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni ai massimi in due settimane, con gli investitori che guardano all'attenuarsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, ...

Borsa di Tokyo ancora in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 66% : Borsa di Tokyo ancora in rialzo, Nikkei guadagna 0,66% – Borsa di Tokyo ancora in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.196,89 punti, con un guadagno di 144,71 punti, pari allo 0,66 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.215,34 punti, salendo nel tardo pomeriggio fino a 22.321,60 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in ...

Borsa : Tokyo - apertura in rialzo - +0 - 6% - : ANSA, - Tokyo, 10 LUG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in positivo, dopo l'accelerazione degli indici azionari in Usa sulle aspettative di segnali incoraggianti dalla imminente stagione delle ...

Borsa : Tokyo - apertura in rialzo - +0 - 6% - : ANSA, - Tokyo, 10 LUG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in positivo, dopo l'accelerazione degli indici azionari in Usa sulle aspettative di segnali incoraggianti dalla imminente stagione delle ...

Borsa : Tokyo - apertura in rialzo - +0 - 6% - : ANSA, - Tokyo, 10 LUG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in positivo, dopo l'accelerazione degli indici azionari in Usa sulle aspettative di segnali incoraggianti dalla imminente stagione delle ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo dello 0 - 70% : 03.58 Partenza in rialzo per la Borsa di Tokyo sulla scia di Wall Street e sostenuta dal calo dello yen. L'indice Nikkei sale dello 0,70% nelle prime battute a 22.206,68 punti.

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 25% : ANSA, - Tokyo, 9 LUG - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in positivo, dopo i dati incoraggianti dal mercato del lavoro Usa, lo scorso venerdì, mentre gli investitori guardano alle ...