Bologna | Falcinelli a disposizione di Inzaghi

Calciomercato - Falcinelli : «Bologna - cresciamo insieme» : BOLOGNA - "Una responsablità indossare questa maglia che ha una grande storia. Credo di poter fare un bellissimo percorso, sono in una grande società, c'è voglia di crescere insieme" . Si presenta ...

Mercato - Di Francesco al Sassuolo e Falcinelli al Bologna : Il Sassuolo ha ufficializzato “di aver completato l’acquisito a titolo definitivo dal Bologna F.C. di Federico Di Francesco (’94, attaccante)”. Il calciatore sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni. Mentre il Bologna Fc 1909 ha comunicato di avere “acquisito a titolo definitivo dall’US Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Diego Falcinelli, che ha sottoscritto un ...

Bologna - completato l’affare Di Francesco-Falcinelli : uno scambio che ha dell’assurdo : Di Francesco-Falcinelli, affare ufficializzato oggi da Bologna e Sassuolo, uno scambio che lascia un po’ perplessi i tifosi bolognesi Di Francesco-Falcinelli, è fatta per lo scambio tra attaccanti di Bologna e Sassuolo. L’affare è andato in porto sulla base di uno scambio alla pari, senza alcun conguaglio economico. Un trasferimento che, a nostro parere, pende leggermente in favore dei neroverdi. Abbastanza incomprensibile ...

Calciomercato : il Bologna cede Masina - arriva Falcinelli : Adam Masina è un nuovo giocatore del Watford. Il Bologna e il club inglese hanno ufficializzato il passaggio in Premier League del terzino sinistro di scuola rossoblù, che dopo un lungo tiramolla relativo al rinnovo di contratto in scadenza nel 2019 ha scelto di proseguire la carriera nel club inglese di proprietà della famiglia Pozzo. Al Bologna, per il trasferimento, andranno circa 4,5 milioni tra parte fissa e bonus. Intanto a ...

Bologna - ceduto Masina - arriva Falcinelli : ANSA, - Bologna 2 LUG - Adam Masina è un nuovo giocatore del Watford. Il Bologna e il club inglese hanno ufficializzato il passaggio in Premier League del terzino sinistro di scuola rossoblù, che dopo ...

Calciomercato - Bologna-Sassuolo : ai dettagli lo scambio Falcinelli-Di Francesco : Una trattativa che dura ormai da giorni e che adesso è arrivata davvero all'ultimo chilometro: Diego Falcinelli , attaccante classe 1991 di proprietà del Sassuolo è vicino a trasferirsi al Bologna , ...

Scambio Falcinelli-Di Francesco - Bologna e Sassuolo continuano a trattare : i dettagli dell’operazione : Resta in piedi lo Scambio tra Sassuolo e Bologna che coinvolge Falcinelli e Di Francesco, entro questa settimana si può chiudere Sassuolo e Bologna continuano a lavorare per lo Scambio che prevede il passaggio di Falcinelli in rossoblu e Di Francesco in neroverde. Le parti stanno per trovare la quadra di un’operazione alquanto complessa, che dovrebbe concludersi entro questa settimana. Si ragiona sulla base di due trasferimenti da definire ...

Calciomercato Bologna - a giorni lo scambio Falcinelli-Di Francesco : Bologna - Diego Falcinelli è l'attaccante richiesto da Filippo Inzaghi per il suo 3-5-2.. Da oggi, ogni giorno è buono per lavorare allo scambio tra Federico Di Francesco e l'attaccante del Sassuolo . ...